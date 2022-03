Gemeinsame Comeback-Kampagne für Oberösterreichs Gastronomie

Mit einer gemeinsamen Kampagne machen das Land Oberösterreich, die Wirtschaftskammer OÖ und OÖ Tourismus Stimmung für die Gastrobetriebe in Oberösterreich.

Unter dem Motto „Zruck ins echte Leben, zruck in die Gastro“ will man die Gäste „von der Couch weg wieder rein ins Wirtshaus locken“, so Wirtschafts- und Toruismuslandesrat Markus Achleitner am Mittwoch bei der Präsentation der Kampagne.

Neben Print- und Online-Advertorials sollen auch Gewinnspiele wieder Lust aufs Gasthaus machen.

Förderung für innovative Kinoprojekte

Zudem wird eine Förderung für innovative Kinoprojekte auf den Weg gebracht: Gefördert werden Investitionen zwischen 30.000 und 100.000 Euro zu maximal 20 Prozent. Umfasst sind diverse Maßnahmen von der Bestuhlung über die Technik bis hin zur Gestaltung der Besucherbereiche.

Die Tourismusbetriebe hätten in der Corona-Zeit die Chance genutzt, um zu investieren, lobte Achleitner. Dabei hätten sicher die Hilfen der öffentlichen Hand eine wichtige Rolle gespielt. Im Rahmen der Nahversorgerförderung des Landes beispielsweise seien im Vorjahr 98 Projekte von Gastronomiebetrieben und Konditoreien mit einem Gesamtvolumen von 11,4 Mio. Euro mit in Summe 1,1 Mio. Euro unterstützt worden, rechnete er vor.

Der Fachgruppenobmann der Sparte Gastronomie in der oö. Wirtschaftskammer, Thomas Mayr-Stockinger, berichtete, dass die Zahl der Fachgruppenmitglieder über die Pandemie sogar gewachsen sei: von 6.006 im Jahr 2019 auf nunmehr 6.048.