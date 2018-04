Gemischte Gefühle bei Ablinger

Von Tobias Hörtenhuber

Zum fünften Mal findet heuer von 10. bis 12. Mai die internationale OÖ. Paracycling-Tour statt. 100 Sportler mit körperlicher Beeinträchtigung aus 15 Nationen nehmen in 14 Klassen teil.

Und die aktuelle Auflage hat es in sich und selbst für Handbike-Paralympicssieger Walter Ablinger ist diese anders, als alle Wettkämpfe, die der routinierte Schärdinger bisher bestritten hat.

Der Philippsberg in Schwanenstadt

Zum Auftakt (ab 13) bewältigen die Fahrer der Klassen H3 – H5 auf dem sechs Kilometer langen Rundkurs erstmals überhaupt den Philippsberg, ein Anstieg mit bis zu 18 Prozent Steigung. „Den bin ich noch nie gefahren, werde ich aber in der Vorbereitung noch nachholen“, erklärte Ablinger, der nichts dem Zufall überlässt.

80 Runden auf der Laufbahn

„Das ist nicht das Gelbe vom Ei“, machte der Innviertler klar, was er von der zweiten Etappe am 11. Mai (ab 10) im Stadion Vöcklabruck hält. Da ein Etappenort aufgrund einer Baustelle ausfiel, entschieden sich die Veranstalter für 32 km auf der 400-m-Bahn, sprich 80 Runden.

Highspeed am Ring

Richtig „sensationell“ sollte dann aber die zweite Etappe nur acht Stunden später werden. Wie 2017 bewältigen die Para-Sportler bis zu 42 km (10 Runden) auf dem Salzburgring.

Grande Finale am 49. Geburtstag

Just an seinem 49. Geburtstag will Ablinger den Toursieg feiern. „Ich muss mit einem Zeitpolster nach Attnang kommen“, weiß der RSC-Heindl-Linz-Sportler um die Zeitfahrstärke des Vorjahressiegers Heinz Frei (SUI). Auf der vierten und letzten Etappe (ab 13) steht nämlich ein 12,3-km-Rennen gegen die Uhr auf dem Programm. „Da kann es das Klassement nochmal über den Haufen schmeißen“, rechnet Ablinger mit einem „Grande Finale“.