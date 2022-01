Gender, Rassen, Religionen …

„Professor Bernhardi“ ist wohl das beste von Arthur Schnitzlers Stücken (dabei hat er von „Reigen“ bis zum „Weiten Land“ eine erkleckliche Zahl von Meisterstücken geliefert).

Als Politstück über den Antisemitismus der Monarchie ist es tief in seiner Zeit verankert, hat sich aber, zumindest in Österreich, bis heute bewundernswürdig „frisch“ gehalten — wohl, weil sich an der Art, hierzulande Schmutzkübel-Poltik zu machen, gar nicht so viel geändert hat.

Aber der Zeitgeist sieht das anders, zumal jener anderer Länder. Der britische Theatermacher Robert Icke hat „sehr frei nach Professor Bernhardi von Arthur Schnitzler“ die „Ärztin“ geschrieben, wobei nicht nur die Titelfigur ihr Geschlecht geändert hat.

Der Autor setzt auch als Regisseur auf ein wahres Verwirrspiel der Geschlechter, Rassen und Religionen, und was Martin Kusejs Burgtheater an „Diversität“ aufzubieten hat, tummelt sich in dieser Inszenierung auf der Bühne. Was dem Abend sprachlich nicht gut bekommt, da ein Haus wie dieses doch mehr voraussetzt, als manche Darsteller bieten können …

Wie nun der „Fall Bernhardi“ – er bzw. sie hat in seiner/ ihrer Eigenschaft als Arzt einen Priester vom Sterbebett eines Mädchens abgewiesen, um ihr den letzten Schreck zu ersparen — in der digitalen Gegenwart aussehen würde, mit ihren inszenierten Shitstorms und ihren Anklagen vor laufenden Fernsehkameras, das hat Robert Icke in seiner „Überschreibung“ des Originals gezeigt.

Dabei hat er alles, was die jüngste Debatte zu den Themen Rassismus, Feminismus, Religionen, Gender-Vielfalt (das auch mit erfundenen Figuren), Vorurteilen zu bieten hat, aufgeboten. Man hätte es als Zuschauer leichter, den Diskussionen zu folgen, wären sie in Ickes Inszenierung nicht so hitzig, so hektisch, so laut, so undifferenziert, so dass letztlich nur die oberflächlichsten Phrasen übrig bleiben.

In der Titelrolle ist Sophie von Kessel anfangs hart und souverän, genau die Frau, die Männer nicht gerne an der Spitze sehen. Dass sie Jüdin ist, tritt in dieser Version in den Hintergrund, sie wird als Vertreterin der weißen herrschenden Klasse stellvertretend geprügelt. Eindrucksvoll, wie sie unter dem Druck nach und nach zerbröckelt.

Schade, dass ihre Gegenspieler und ihre Mitspieler, die absolut nichts mehr von der Präzision der Schnitzler´schen Charakterzeichnung haben, durchwegs vergleichsweise schwach besetzt sind. Nur Philipp Hauß spielt mit einiger Überzeugungskraft den Pfarrer — damit man später erfährt, dass er eigentlich ein Schwarzer ist und die Ärztin ihn nur aus Rassismus schikaniert hat. So sieht die Welt im digitalen Zeitalter aus.

Von Renate Wagner