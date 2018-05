Generali forciert Digitalisierung

In OÖ werden 95 Prozent der Verträge mittlerweile ohne Papier abgeschlossen

Nach einem starken Jahr 2017 will die Generali Oberösterreich ihre Digitalisierungsstrategie weiter voran treiben. Ein wichtiger Teil dabei: Der papierlose Abschluss der Vereinbarungen mit den Kunden. Zu 95 Prozent würde die Vertragsabwicklung bei den rund 270 Vertriebsmitarbeitern mittlerweile über neue Wege wie Smartphones, Tablets oder Notebooks funktionieren, erklärten am Dienstag Generali-Vorstandsmitglied Arno Schuchter und der zuständige Regionaldirektor Reinhard Pohn.

Auch Ältere digital dabei

Dabei würden auch Altere dieses Angebot nutzen, betonen die beiden auf VOLKSBLATT-Nachfrage. Digitalisierung sei mittlerweile nicht mehr altersabhängig, so die Erklärung. Wichtig sei aber weiterhin das persönliche Beratungsgespräch, wird betont. „Wir wollen die Leute dort abholen, wo sie abgeholt werden wollen“, so Schuchter.

Wie so viele Unternehmen hatte auch die Generali vor der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung mit der Vorbereitung zu kämpfen. Gemeinsam mit der Einarbeitung in die neue Versicherungsvertriebslinie seien in den vergangenen Jahren zweistellige Millionenbeträge dafür aufgewendet worden, hieß es gestern.

Geschäftsmäßig war 2017 für die Generali in OÖ ein erfolgreiches Jahr, man sei über dem Markt gewachsen, so die Verantwortlichen. Über alle Sparten wurden die Prämieneinnahmen um ein Prozent auf 337 Mio. gesteigert, Platz Nummer 3 am Markt hinter Uniqa und OÖ Versicherung mit 14,4 Prozent Anteil weiter gefestigt.

cs