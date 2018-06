Generalprobe für 2019 und mehr

Von Andy Hörhager

Die Anlage des Bundesleistungszentrums in Ottensheim bietet nicht nur faire Wettkampfbedingungen, das Ruderzentrum an der Donau ist auch optisch ein Leckerbissen. Vom Zielgelände haben die Fans einen perfekten Blick auf das Renngeschehen. Dieses verspricht am Wochenende spannend zu werden, sind die Topteams beinahe aller Herren Länder beim Weltcup am Schlag.

Langfristig soll das Juwel an der Donau sogar „Luzern als Mekka des Rudersports ablösen“, hofft Horst Anselm, Präsident des OÖ. Ruderverbandes.

Die Rudernationen Olympiasieger Frankreich oder Italien greifen bei der Generalprobe für die WM 2019 ebenso ins Geschehen ein, wie die chinesische Nationalmannschaft, die in Ottensheim ihre Zelte gleich für ein längerfristiges Trainingslager aufgeschlagen hat.

Knapp 1000 Athleten bringen ihre Boote zu Wasser, am Freitag werden die Vor- und Hoffnungsläufe gefahren, am Samstag (jeweils ab 9, ab 10.50 live ORF Sport +) die ersten Finalläufe, Sonntag (8.30, ab 9.20 live ORF Sport +) die B- und A-Endläufe.

In diese wollen neben ÖRV-Ass Magdalena Lobnig auch die Topleute vom WSV Ottensheim, Julian Schöberl (Doppelzweier) oder Jakob Stadler, David Neubauer und Max Rachbauer (Doppelvierer), einziehen.

„Ein Heimrennen gegen die Weltspitze, ein Podestplatz wäre ein Traum“, schwärmte Schöberl.