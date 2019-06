Generationenwechsel vollzogen

Die Delegierten der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ) haben gestern Michaela Langer-Weninger mit überwältigender Mehrheit zur neuen Präsidentin gekürt. Sie folgt Franz Reis-ecker nach, der diese Funktion siebeneinhalb Jahre bekleidet hatte.

Langer-Weninger ist österreichweit die erste Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer. „Schon bisher habe ich in meinen Funktionen mit großer Leidenschaft Politik für die oberösterreichischen Bauern gemacht. Die Verantwortung für das neue Amt trage ich mit großer Demut“, so die 40-Jährige bei ihrer Angelobung durch Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Als wichtiges Anliegen erachtet sie die Diskussion über Grund und Boden hinsichtlich der Flächenverbauung. Aber auch die Bewirtschaftung und die Eigentumsverhältnisse von landwirtschaftlichen Nutzflächen seien essenzielle Themen in nächster Zeit. „Des Weiteren hat die heimische Erzeugung von hochwertigen, regionalen und nachhaltigen Lebensmitteln eine hohe Priorität. Die Bäuerinnen und Bauern sind eine kleine gesellschaftliche Gruppe, die aber eine große Verantwortung für die Gesellschaft hat“, sagte Langer-Weninger.

Österreichs LK-Präsident Josef Moosbrugger warb auf der gestrigen Vollversammlung für ein selbstbewussteres Auftreten des Bauernstandes. „Die Bäuerinnen und Bauern pflegen das Land und sichern die Ernährung der Bevölkerung mit hochqualitativen Lebensmitteln“, so Moosbrugger.