Genickbruch vor Augen der Söhne

SCHARNSTEIN — Vor den Augen seiner beiden Söhne ist am Samstag in Scharnstein (Bezirk Gmunden) ein 66-Jähriger bei einem Forstunfall gestorben. Der Mann hatte mit den Söhnen und einem Bekannten (78) in einem Bergwald Sturmschäden aufgearbeitet. Dabei befestigte er das Seil einer Winde an einem Fichtenstamm und gab dem 78-Jährigen das Kommando zum Einsatz.

Die Fichte streifte dabei einen weiteren Baum, der dadurch abgerissen wurde und auf den 66-Jährigen stürzte. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und brach sich die Halswirbelsäule, teilte die Polizei mit. Seine beiden Söhne versuchten noch, den Vater wiederzubeleben, doch der Arzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.