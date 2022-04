Genießen liegt voll im Trend

Buntes Angebot zog am Wochenende viele Messebesucher ins Innviertel

Nicht nur Feinschmecker, sondern auch Familien und Personen, die an den Themen Gesundheit und Wellness interessiert sind, kamen am Wochenende in Ried beim Messetrio „Guten Appetit“, „Familienglück“ und „50 plus“ auf ihre Kosten.

In sechs Hallen gab es neben Kulinarik für jeden Geschmack und Kochshows, Familienkonzerte mit zahlreichen Erlebnisstationen sowie jede Menge Informationen zu den Themen Gesundheit, Freizeit, Urlaub und Wohlfühlen.

„Genießen ist Trend. Regionalität und gesunde Ernährung ebenso. Das ist im täglichen Leben zu spüren, in sämtlichen Medien zu lesen und wird auf der Messe ‚Guten Appetit‘ erlebbar“, erklärte Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger anlässlich der Eröffnung am Samstag.

Nicht fehlen durfte bei Oberösterreichs größter Kulinarikmesse auch das Genussland Oberösterreich mit seinen zahlreichen ausgezeichneten Produzenten. „Mit unserer Kulinarikstrategie verfolgen wir das Ziel, Oberösterreich als Gipfel des Genusses international zu positionieren“, betonte die Landesrätin.

Messe-Präsident Alfred Frauscher und Messe-Direktor Helmut Slezak zeigten sich erfreut, dass die drei Messen Besuchermagnete für Personen aus nah und fern sind und damit Wertschöpfung sowie Kaufkraft ins Innviertel bringen.