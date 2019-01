Genosse Lövfen siegt im Machtpoker

Mehr als vier Monate nach der Wahl dürfte der Machtpoker in Schweden entschieden sein: Regierungschef Stefan Löfven steht vor der Wiederwahl. Parlamentspräsident Andreas Norlen nominierte den Sozialdemokraten gestern für eine erneute Abstimmung im Parlament — der dritten seit der Wahl im September.

Die zähe Regierungsbildung hängt mit dem starken Abschneiden der rechtspopulistischen Schwedendemokraten zusammen. Sie wurden hinter Sozialdemokraten und Moderaten drittstärkste Kraft, zusammenarbeiten möchte aber keine der anderen Parteien mit ihnen. Weder der rot-grüne noch der konservative Block verfügte über eine Mehrheit. Moderaten-Chef Ulf Kristersson fiel scheiterte deshalb im Reichstag ebenso wie Löfven. Das führte dazu, dass die Parteien auch blockübergreifend verhandelten. Am Ende verlor die konservative Allianz von Kristersson ihre Bündnispartner: Liberale und Zentrumspartei wollen am Freitag für Lövfens Minderheitsregierung mit der Umweltpartei stimmen. Das reicht zwar noch immer nicht, gestern kündigte aber auch die Linkspartei ihre Zustimmung an.