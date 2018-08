Genua: Suche eingestellt, keine Vermissten mehr

Offizielle Opferzahl ist auf 43 angestiegen, noch neun Personen nach Brückeneinsturz in Spitälern — Autostrade will 500 Mio. Euro zahlen

GENUA — Fünf Tage nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua ist die Suche nach Vermissten von der Stadtverwaltung offiziell eingestellt worden. Die Feuerwehr such jedoch weiter, auch wenn alle als vermisst gemeldeten Menschen gefunden worden seien. In der Nacht auf Sonntag wurden die letzten drei Leichen in einem unter Trümmern begrabenen Auto gefunden. Damit stieg die Zahl der Toten durch den Einsturz der Autobahnbrücke vergangenen Dienstag auf 43. Die Behörden erklärten, es würden noch neun Menschen in Krankenhäusern wegen der Verletzungen behandelt. Vier seien nach wie vor in einem kritischen Zustand.

Brückenbetreiber Autostrade per l’Italia will unterdessen noch keine Verantwortung für den Brückeneinsturz übernehmen, sagte am Samstag aber 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau sowie für Hilfszahlungen an die Stadt Genua zu. Seine Gesellschaft könne eine neue Brücke aus Stahl in acht Monaten bauen, sagte Hauptgeschäftsführer Giovanni Castellucci