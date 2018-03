George Ezra: Staying at Tamara’s (Sony)

Mit „Budapest“ sang sich der Singer-Songwriter George Ezra in die Ohren und Radio-Dauerschleifen. Vier Jahre sind vergangen seit diesem großen Erfolg und seinem Debütalbum. Jetzt legt der 24 Jahre alte Brite mit „Staying at Tamara’s“ eine ganze Ladung neuer Ohrwürmer, Gute-Laune-Songs und Zuversichts-Gitarren-Pop nach. Gleich im Opener „Pretty Shining People“ besingt der 24-Jährige das beklemmende Gefühl, sich im schnellen Wandel der Welt zu verlieren, in der er sich wie auf einer Insel in einem Ozean voller Veränderung wähnt und lamentiert: „Why, why, what a terrible time to be alive/ If you’re prone to over think“ und liefert im Refrain gleich seine Antwort: „Hey, pretty shining people, we’re alright together“. Dieses Gefühl, dass zusammen vieles möglich ist, Zeilen vom Träumen, Reisen und Lieben finden sich immer wieder auf den elf Tracks des neuen Albums. Dabei trumpft Ezra vor allem in der ersten Hälfte auf. Treibende Basslinien, Bläser, Background-Gesang und Sprechchöre unterstreichen und umschmeicheln die markante, tiefe Stimme des Sängers, die Melodien kleben sich sofort im Ohr fest. Zum Ende hin wird es leiser, melancholischer. Dabei erinnert vor allem der Song „Shotgun“ an den Stil des ersten Albums. Die Single „Paradise“, in der er das Glück beschreibt, schaffte es schon auf Platz eins zumindest der britischen iTunes-Charts. Live kann man Ezra auch bewundern: Am 23. Oktober gastiert er in Wien.

FH