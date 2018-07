Geplante Asyl-Zentren lösen Grenzalarm aus

Von Harald Gruber

Laut einer in der Nacht auf Dienstag zwischen CDU und CSU erreichten Übereinkunft, will Deutschland seinen Umgang mit Asylwerbern ändern und damit andere EU-Länder stärker in die Pflicht nehmen — auch Österreich. Konkret sollen Asylwerber, „für deren Verfahren ein anderes EU-Land zuständig ist“, an der Einreise nach Deutschland gehindert werden. Dafür sollen nach Vorstellungen von CDU und CSU im Grenzraum zu Österreich sogenannte Transitzentren errichtet werden, aus denen die Asylwerber dann in das für das jeweilige Verfahren zuständige EU-Land abgeschoben werden — sofern das jeweilige Land mit Deutschland ein entsprechendes Abkommen abschließt. Kommen in den Transitzentren aber Asylwerber an, für deren Verfahren ein EU-Land ohne derartiges Abkommen zuständig ist, wollen die Deutschen die Migranten nach Österreich zurückstellen. Und: Im Rahmen der Schleierfahndung aufgegriffene Flüchtlinge sollen in speziellen Zentren für Schnellverfahren landen. Bislang gab es auch in diesen Fällen ein herkömmliches Asylverfahren.

Stelzer will Abstimmung

Groß war am Dienstag die Aufregung in Österreich. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte, die Lösung könne nicht darin liegen, dass nun plötzlich unser Land „die Probleme erbt“. Sollte es an der Grenze zu Deutschland zu entsprechendem Vorgehen kommen, müsse auch Österreich an seinen Grenzen so agieren. Für den Fall verschärfter Kontrollen an den Übergängen zu Deutschland hofft Stelzer auf vorherige „gute Abstimmung“ zwischen den beiden Staaten. Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesländer mit Deutschland-Grenze dürften nämlich, so der oö. Landeshauptmann, nicht die „Leidtragenden der aktuellen Entwicklung“ sein.

Seehofer eilt nach Wien

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer versuchte am Dienstag zu beruhigen. Er habe mit Kanzler Kurz telefoniert und komme am Donnerstag zu Gesprächen nach Wien. Außerdem will Seehofer mit Spanien und Griechenland in Gespräche eintreten, inwieweit diese Länder Rücknahmeabkommen mit Deutschland eingehen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete die geplanten Transitzentren als CSU-Erfolg, als „Asylwende an der Grenze“ und im Endeffekt als „klare Begrenzung der Zuwanderung“.