„Gerechteres System“ für Sozialgeld

Was der Kanzler am Mittwoch gemeinsam mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (beide FPÖ) sowie ÖVP-Klubobmann August Wöginger vorstellte, ist eine im Ministerrat beschlossene „Punktation“, der diese Woche der genaue Gesetzesentwurf für die sechswöchige Begutachtung folgen soll.



Vieles von dem, was am Mittwoch offiziell präsentiert wurde, war zuletzt bereits durchgesickert beziehungsweise orientiert sich am Ergebnis der Regierungsklausur vom Mai. Das heißt: Für Einzelpersonen macht der Höchstbetrag 863 Euro aus, bei Paaren maximal 1208 Euro monatlich. Die Kinderzuschläge wiederum werden mit ansteigender Kinderzahl reduziert: Für das erste Kind gibt es 216 Euro, für das zweite 130 und ab dem vierten Kind 43 Euro monatlich.

Kanzler Kurz begründete die Kürzungen für Mehrkindfamilien damit, dass berufstätige Familien häufig nicht viel mehr Geld zur Verfügung haben als Mindestsicherungsbezieher mit vielen Kindern. „Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein“, ergänzte Klubobmann Wöginger. Seitens des Sozialministeriums wurde betont, dass Kinderabsetzbeträge (58,40 Euro pro Monat und Kind) und Alleinverdienerabsetzbetrag bei der Sozialhilfe nicht mindernd angerechnet werden.

„Nehmen das Problem der Kinderarmut ernst“

Hervor gestrichen wurden von der Regierung Zuschläge für Alleinerziehende, die die Kürzung der Kinderzuschläge ausgleichen oder abfedern sollen. „Wir nehmen das Problem der Kinderarmut ernst“, betonte Strache diesbezüglich. 155 Euro mehr erhalten behinderte Mindestsicherungsbezieher. „Wir sind in manchen Bereichen ein Stück weit großzügiger geworden“, befand Kurz diesbezüglich.



Mit deutlichen Kürzungen (minus 300 Euro) rechnen müssen Bezieher mit schlechten Deutschkenntnissen. Die volle Mindestsicherung gibt es nämlich erst ab einem Sprachniveau von B1 bei Deutsch oder C1 bei Englisch. Für EU-Ausländer ist außerdem eine fünfjährige Wartefrist vorgesehen. Asylwerber bekommen ohnehin keine Mindestsicherung, sondern Grundversorgung.

„Wir haben eine massive Zuwanderung in das System der Mindestsicherung“, begründete Kurz die „dringend notwendige“ Reform. Österreich habe bereits mehr Mindestsicherungs-Bezieher als das Burgenland Einwohner und jeder zweite sei Ausländer. „Die Mindestsicherung darf auch nicht zu einer sozialen Hängematte verkommen. Für niemanden — auch nicht für Österreicher“, bekundete Strache.

Um etwa hohe Wohnkosten in Städten im Westen und in Wien auszugleichen, können die Bundesländer zusätzlich zur Mindestsicherung noch Sachleistungen finanzieren — allerdings gedeckelt mit 30 Prozent der Mindestsicherung.

„Wir beenden die soziale Kälte der SPÖ“

Auf selbst benutztes Wohneigentum soll übrigens erst nach drei Jahren (nicht schon nach jetzt sechs Monaten) zugegriffen werden, außerdem dürfen Mindestsicherungsbezieher 5200 Euro in bar behalten (bisher 4300). Strache dazu: „Wir beenden die soziale Kälte der SPÖ.“

Was die für 2019 geplante Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe angeht, betonten sowohl Strache als auch Kurz, dass ein unbefristeter Bezug der Notstandshilfe (bzw. Arbeitslosengeld Neu) für Langzeit-Erwerbstätige auch weiterhin möglich sein soll. Wer 10 bis 15 Jahre eingezahlt hat und mit 40 arbeitslos wird, soll demnach nicht in die Mindestsicherung fallen.

An der geharnischten Kritik seitens der gesamten Opposition, von ÖGB, Arbeiterkammer und Sozialorganisationen aller Art änderte das alles nichts.

„OÖ ist Vorbild für Republik“

Die Bundesregierung habe mit diesem Modell einen „guten Entwurf“ vorgelegt — es gebe einen österreichweiten Rahmen vor, ermögliche den Bundesländern aber auch auf Härtefälle regional einzugehen, urteilt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das Modell trage die oberösterreichische Handschrift und sei ebenso an Integrationsleistungen gekoppelt. „Wir lassen niemanden im Stich, der Hilfe braucht, im Umkehrschluss gehört dazu aber auch ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache Deutsch, zu unserem Wertegerüst und das Bemühen, am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu wollen“, so Stelzer. Man werde sich den Entwurf nun im Detail ansehen und dem Umsetzungszeitraum entsprechend die notwendigen Adaptierungen für Oberösterreich vornehmen. Lob kommt von OÖVP-Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr: „Das neue Gesetz hat ganz klar die gleichen politischen Ziele wie die Reform in Oberösterreich, nur die juristische Ausgestaltung ist anders.“ Das mutige Handeln Oberösterreichs habe den Anstoß für die Novelle gegeben, man sei „Vorreiter und Vorbild für die gesamte Republik“ gewesen, sind sich Hattmannsdorfer und Mahr einig. Genau wie im oö. Modell gebe es im Bundesmodell einen spürbaren Unterschied zwischen jenen, die arbeiten wollen und Steuern zahlen, und jenen, die ausschließlich von Sozialleistungen leben. „Für uns war immer klar, dass sich Arbeit und Leistung lohnen müssen“, so Mahr und Hattmannsdorfer.

Völlig konträr die Sicht von SPÖ und Grünen: Für SPÖ-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer sei es der Bundesregierung nicht gelungen, alle rechtlichen Bedenken auszuräumen. Sie sieht vor allem Verschlechterungen für Kinder. Zudem äußerte sie Zweifel, ob die fünfjährige Wartefrist für Drittstaatsangehörige sowie EU- und EWR-Bürger verfassungsrechtlich halten könne. „Unterm Strich ist es die nächste schwarz-blaue Maßnahme, die die Probleme der Menschen nicht löst, sondern verschärft“, kommentiert der Grüne Sozialsprecher LAbg. Stefan Kaineder die Reform. AK-Präsident Johann Kalliauer fordert „die Regierung auf, diesen unmenschlichen Gesetzesentwurf zurückzunehmen“. Das Armutsnetzwerk OÖ sieht in der Novelle einen klaren Paradigmenwechsel in der Bekämpfung von Armut.