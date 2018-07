Gerechtigkeit bei den Pensionen

Manchmal ist die Statistik gnadenlos — etwa, was die Einkommensunterschiede von Frauen und Männern betrifft. Dafür ist der 21. Juli ein Stichtag, nämlich der „Equal Pension Day“. Und der besagt, dass im Schnitt aller Pensionsarten eine Frau ein Jahr und sieben Monate braucht, um auf das gleiche Pensionseinkommen zu kommen wie ein Mann in einem Jahr. Anders ausgedrückt: Das mittlere Bruttojahreseinkommen der Pensionistinnen liegt in Oberösterreich um 43,5 Prozent unter jenem der Männer.

Für Frauenlandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) ist das kein tragbarer Zustand, sie will insbesondere junge Paare und Familien für dieses Thema sensibilisieren. „Um den Pension Pay Gap zu verringern, muss es ein wichtiges Ziel sein, die Einkommensschere zu schließen und damit mehr Einkommensgerechtigkeit zwischen Frauen und Männern zu schaffen“, betont die Landesrätin. Haberlander verweist auf die unlängst in der Landesregierung einstimmig beschlossene Frauenstrategie „Frauen.Leben.2030“, in der sich viele diesbezügliche Maßnahmen finden.

Ein Beispiel, wie bedingt durch die Kindererziehungszeiten künftige Pensionsunterschiede abgemildert werden können, ist für Haberlander das Pensionssplitting, das freilich noch zu wenig in Anspruch genommen werde.

Aufklärung leisten will man beispielsweise mit einer im Kompetenzzentrum für Karenz und Karriere (KOMPASS) des Landes-Frauenreferates in Kooperation mit Frau in der Wirtschaft aufgelegten Broschüre zum Thema Väterkarenz. „Partnerschaftlichkeit hat viele Facetten“ kann unter www.kompass-ooe.at kostenlos heruntergeladen werden.