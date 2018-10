Gerechtigkeit für Angela Merkel!

„Schäuble war als hartherzigster Deutscher nur ziemlich kurz in Führung“ — im Juli 2015 insunierte der österreichische EU-Abgeordnete Michel Reimon (Grüne) mit diesem Tweet, wer nun in seinen Augen am hartherzigsten ist: Angela Merkel. Die deutsche Kanzlerin hatte gerade dem gut integrierten, aber von Abschiebung bedrohten Flüchtlingsmädchen Reem live im Fernsehen erklärt, dass Deutschland nicht alle Menschen aufnehmen könne: „Das ist manchmal auch hart — Politik.“

Die Eiskönigin

Damit ist der Shitstorm perfekt. In sozialen Medien wird Merkel als böse, hartherzige, Frau beschimpft. Das Magazin Stern nennt sie auf der Titelseite „Die Eiskönigin“.

Vielleicht haben diese massiven Attacken, die die CDU-Chefin als unmenschliche und gefühllose Politikerin hinstellten, auch eine Rolle gespielt bei einer folgenschweren Entscheidung wenige Monate später: In der Nacht vom 4. auf 5. September entscheidet sie nach einem Telefonat mit dem damaligen Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ), die Grenzen für die aus Ungarn gen Österreich drängenden Flüchtlingsmassen zu öffnen. Kurz darauf wird sie auch noch den untrennbar mit ihr verbundenen Satz sagen: „Wir schaffen das!“

Die Gutmenschin

Ab sofort war Merkel nicht mehr die „Eiskönigin“, sondern für viele die blauäugige Gutmenschin, die sich von Gefühlen zur Gefährdung des Rechtsstaates verleiten hat lassen, indem sie Hunderttausenden Menschen die Einreise ohne jegliche Kontrollformalitäten erlaubte.

Dieser Herbst 2015 ist der Anfang von dem, was der CDU-Parteitag im Dezember finalisiert wird: Merkels Ende als Parteichefin, auf das wohl bald das Ende der Kanzlerin folgen wird. Der Herbst 2015 ist aber auch der Anfang vom Niedergang der CDU/CSU, der Anfang des unerbittlichen Streits um die Migrationspolitik.

Kohls Mädchen

Ein ideologischer Graben geht zwar schon länger durch die Union, weil Merkel eher nach links von der Mitte steuert, was dem konservativen Parteiflügel als „Sozialdemokratisierung“ missfällt. Doch Merkels Wahlerfolge lassen Kritiker nicht groß werden. Die im Jahr 2000 beim Start als CDU-Chefin noch von manchen Parteifreunden despektierlich als Helmut Kohls „Mädchen“ geringgeschätzte Physikerin aus der ehemaligen DDR hat es schnell geschafft, aus dem Schatten ihres Ziehvaters herauszutreten und sich in der schwarzen Männerriege Respekt zu verschaffen — nicht zuletzt, indem sie so manchen Widersacher (Friedrich Merz) geschickt kaltstellt oder wie Christian Wulff in honorige Ämter wie das des Bundespräsidenten weglobt. Entscheidend ist freilich die von ihr gewährleistete Sicherung der Machtbasis.

Die Mutti der Nation

Merkels unaufgeregter, bisweilen fader Politikstil kommt bei vielen Menschen so gut an, dass die 2005 zum ersten Mal zur Kanzlerin gekürte Politikerin bald populärer ist als ihre Partei. Merkel sorgt als „Mutti der Nation“, für Beständigkeit, wird es schon irgendwie richten, während andere streiten. Je länger sie im Amt ist und daher auch entsprechend routiniert auf dem internationalen Parkett agiert, umso mehr wird sie auch in Europa als geradezu unverzichtbarer Stabilitätsfaktor geschätzt.

Dass Merkel mit der Grenzöffnung selbst wesentlich zur Destabilierung Europas beigetragen hat, wird ein uneingeschränkt positives Urteil der Geschichte über sie wohl verhindern. Ein gerechtes Urteil wird aber mehr berücksichtigen müssen, als eine folgenschwere Entscheidung.