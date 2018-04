Gerhard Rühm: sprechtexte/melodramen/chansons (Gramola)

Gerhard Rühm gelangte mit seinem heterogenen Werk aus Sprache und Musik in Österreich vielleicht nicht zu jener Berühmtheit, die ihm als Komponist, Interpret, Dichter und bildender Künstler zugestanden wäre. Daher wirkte er lange Zeit in Deutschland. Gramola hat dem aus Wien gebürtigen Grenzüberschreiter erst 2017 ein dreiteiliges Album gewidmet, das mit Sprechtexten, Sprechduetten, Melodramen und Chansons aufwartet. Sie zeigen einen Querschnitt durch sein ganzes Schaffen bis herauf in die Gegenwart des heute 88-jährigen Meisters der Sprache, der Musik und Malerei. Der Hörer muss seine ganze Aufmerksamkeit, seine Ohren weit aufmachen, um zu verstehen, wie Gerhard Rühms Erfindergeist in seinem Werk angeregt wurde. 1954 begannen die inspirativen Einflüsse zu wirken durch die „Wiener Gruppe“, eine lose Vereinigung österreichischer Schriftsteller unter dem Einfluss von H.C. Artmann. Rühm wurde deren Mitbegründer und ihre „Mutter“, wie Ernst Jandl den Sprachzerstörer nannte. Seine Sprachanalysen mögen heute vielleicht besser aufgenommen werden, in einer Zeit, da der schöpferischen Freiheit der Komponisten beim großzügigen Vermischen der Ausdrucksmittel keine Grenzen gesetzt sind. Wenn Rühm etwa seine Liednotationen mit Musikgrafiken verbindet, entsteht eine visuelle Musik. So macht das Klangbild die Musik sehbar, die Gedanken verdichten sich zu Bildern, man könnte von einem Simultanerlebnis im Werk Gerhard Rühms sprechen. Ein solches vermittelt die Edition ganz authentisch durch den Autor selbst, der mit seiner Gattin Monika Lichtenfeld die Rezitationen besorgte.

G. Szeless