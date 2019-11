Gericht erlaubt Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa

Die Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO am Mittwoch ab. Sie nehme die Entscheidung des Arbeitsgerichts “mit Bedauern zur Kenntnis” und kündigte Berufung an, so die Lufthansa.

Lufthansa hatte am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den geplanten Streik der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO beantragt. Das Arbeitsgericht prüfte, ob die mit dem Streik verfolgten Tarifziele rechtens sind. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis der UFO für das Kabinenpersonal an. Der Konzern sieht die “Gewerkschaftseigenschaft” ungeklärt.

UFO hat für Donnerstag ab 00.00 Uhr bis Freitag 24.00 Uhr zum Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa aufgerufen. Die Airline kündigte am Mittwoch an, sie werde nun so schnell wie möglich einen Sonderflugplan veröffentlichen. Sie werde “alles dafür tun”, die Auswirkungen für die Kunden “so gering wie möglich zu halten”.