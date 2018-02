Gericht erlaubt Städten Fahrverbote für Dieselautos

LEIPZIG – Millionen Dieselauto-Fahrer können vermutlich bald nicht mehr unbegrenzt in Ballungsräume mit hoher Luftbelastung fahren. Das deutsche Bundesverwaltungsgericht wies am Dienstag die Revision der Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen die von örtlichen Verwaltungsgerichten geforderten Fahrverbote in Stuttgart und Düsseldorf zurück.

Deren Urteile seien nicht zu beanstanden, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Korbmacher in Leipzig. Fahrverbote sind demnach als letztes Mittel zulässig, um die Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid (NOx) einzuhalten. Sie müssten aber verhältnismäßig sein und nicht auf einen Schlag eingeführt werden. Das Urteil könnte die ohnehin gesunkene Nachfrage nach Diesel-Pkw einbrechen lassen.

Verbote wie Enteignung

„Fahrverbote wirken für die betroffenen Autobesitzer wie eine Enteignung, weil die Fahrzeuge nicht mehr genutzt werden können“, sagte Bernhard Wiesinger vom ÖAMTC. Was die Auswirkungen auf Österreich betrifft, so hält sowohl der Autofahrerclub als auch die Arbeiterkammer Fahrverbote für unwahrscheinlich: Die Stickstoffdioxid-Werte in Stuttgart oder München würden weit über jenen in heimischen Städten liegen. Der oö. Umweltlandesrat Rudi Anschober erwartet aber ein härteres Vorgehen der EU gegen Grenzwertüberschreitungen wie in Linz.

Als „hysterische Verteufelung von Dieselmotoren“ kritisiert die Verkehrssprecherin der ÖVP im EU-Parlament, Claudia Schmidt, das Urteil. „In vielen Alltagssituationen sind wir viel mehr Stickoxid ausgesetzt als dem, was ein Dieselmotor ausstößt.“

Der Ausblick auf kostspielige Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen in Milliardenhöhe hat gestern die Autowerte an den Aktienmärkten belastet. Die Papiere von VW weiteten ihre Verluste aus und fielen um 1,6 Prozent. Daimler und BMW verloren 0,3 bzw. 0,5 Prozent.

Gelassen reagiert man beim BMW Motorenwerk in Steyr. „Wir bekennen uns zum Dieselmotor und entwickeln diesen weiter. Aktuell bringen wir technische Verbesserungen in Serie, die eine Reduktion des Verbrauchs und damit auch des CO2-Ausstoßes von vier bis fünf Prozent bedeuten. Auch bei den Stickoxiden wird es nochmals zu einer Absenkung kommen“, so Geschäftsführer Christoph Schröder.

Als erste deutsche Stadt führt Hamburg ab April auf zwei stark belasteten Strecken Fahrverbote ein.