Gericht in Tokio ordnete Freilassung von Ghosn an

Ein Gericht in Tokio hat die Freilassung des Automanagers Carlos Ghosn gegen Kaution angeordnet, wie sein Anwalt am Dienstag berichtete. Damit kommt der frühere Chef der Herstellerallianz Renault-Nissan-Mitsubishi nach 103 Tagen in Haft frei. Die Kaution beläuft sich laut Medienberichten auf 1 Mrd. Yen (7,88 Mio. Euro).

Ghosn, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November in Tokio wegen Verstoßes gegen japanische Börsenauflagen festgenommen und später angeklagt worden.