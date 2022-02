Gerstorfer wird von Lindner abgelöst

Plötzlich ging es ganz schnell: Am Dienstag in der Früh wurden zaghaft Rücktrittsaufforderungen laut. Am Abend tagte das SPÖ-Parteipräsidium. Im Vorfeld zeichnete sich dabei die Ablöse des SPÖ-Spitzenduos – Landeschefin Birgit Gerstorfer und Parteigeschäftsführer Georg Brockmeyer – ab.

Hintergrund soll eine Impfkampagne sein — eine Rolle spielt auch eine Studie im Auftrag der Landespartei, die die Stellung der Gewerkschaften hinterfragt. Es sei der „zweite Eklat innerhalb weniger Wochen“, forderte NR-Abg. Dietmar Keck, auch Vorsitzender der Linzer Sektion voestalpine, als Erster Konsequenzen.

SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder bestätigte, dass nach der Präsentation der Kampagne mit einem weinenden Kind als Sujet „der Stein ins Rollen“ gekommen sei.

Es stellte sich heraus, dass die Werbesujets von keinem Funktionär abgesegnet worden seien. Er sprach von einem Alleingang von Gerstorfer und Brockmeyer. Innerhalb kürzester Zeit hätten die beiden zweimal gegen die „Usancen der Partei verstoßen“.

Daher ist auch für Binder das Duo nicht mehr tragbar. Er selbst „ärgert sich und bedauert“, dass er die Kampagne präsentiert habe, sagte Binder. Er sei am Freitag gefragt worden, ob er diese vorstellen würde. Er habe eingewilligt, ohne jedoch vorher die Sujets gekannt zu haben. Als er diese dann kurz vor der Pressekonferenz gesehen habe, fand er sie auch nicht tragbar — vor Ort spürte man diese Einschätzung bei ihm nicht.

Parteitag im Juni

Gerstorfer hat bereits vor einiger Zeit erklärt, dass sie sich mittelfristig zurückziehen werde. Der Zeitpunkt war aber noch offen. SPÖ- Klubchef Michael Lindner wurde immer wieder als ihr Nachfolger gehandelt. Dienstagvormittag — während Gerstorfer noch im Ausland weilte — glühten die Telefone. Lindner habe „die Initiative ergriffen und ich glaube, das war richtig“, sagte der Linzer SPÖ-Chef Bgm. Klaus Luger dem VOLKSBLATT.

Vermutlich noch vor dem Sommer solle es einen Landesparteitag geben, danach soll Lindner auch den SPÖ-Sitz in der Landesregierung übernehmen. Luger machte auch klar, dass es um eine Teamlösung geht. In der Landesgeschäftsführung brauche es eine in der Partei gut verankerte Person, das sei eine zentrale Position für den Wiederaufbau der SPÖ.

Generell seien die Zeiten vorbei, in denen man Personalentscheidungen allein treffe. „Das ist bei der Frau Gerstorfer zweimal ziemlich schief gegangen“, so Luger. Klar sei, dass von den vier Spitzenpositionen der Landes-SPÖ — der Sitz in der Landesregierung, im Landtagspräsidium, die Klubführung und die Parteigeschäftsführung — zumindest eine von einer Frau besetzt sein muss.

Seit der Jugend dabei

Lindner, der Ende Februar seinen 39. Geburtstag feiert, ist in der Partei lange aktiv. Er startete seine Karriere als Vorsitzender in der Sozialistischen Jugend OÖ. Er ist seit 2015 Bezirksparteichef der SPÖ Freistadt. Von 2015 bis 2018 saß er im Bundesrat, dann im Landtag. Ende 2020 übernahm er überraschend die Klubführung, nachdem Christian Makor alkoholisiert einen Parkschaden verursacht hatte und sich aus der Politik zurückzog. In seiner Wohngemeinde Kefermarkt im Mühlviertel ist der verheiratete Vater zweier Kinder seit 2015 Gemeinderat.