Gerüchte über baldigen Wien-Gipfel

Für Aufsehen sorgte am Freitag ein Bericht des „Wall Street Journals“ wonach Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump dabei seien, für Juli ein Gipfeltreffen in Wien zu fixieren. Laut dem Bericht soll Putin Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz beim jüngsten Wien-Besuch gebeten haben, dieses Gesprächsangebot an die US-Seite weiterzuleiten. Demnach soll die russische Seite Wien als „neutralen Ort“ für das erste eigenständige Zusammentreffen der beiden Politiker bevorzugen. Bislang haben Trump und Putin nur am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg (Juli 2017) ein längeres Vier-Augen-Gespräch geführt und einander beim Asien-Gipfel im November 2017 zumindest die Hand geschüttelt. Laut Terminplan wäre Trump im Juli 2018 auf alle Fälle in Europa, und zwar als Gast beim Nato-Gipfel in Brüssel und als offizieller Staatsgast in Großbritannien.

Keine Stellungnahmen

Weder in Österreich, noch in Russland oder den USA wollten offizielle Stellen am Freitag zu den Gipfel-Gerüchten Stellung nehmen. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es lediglich: „Im Moment gibt es zu dem Ganzen keinen Kommentar.“ Die russische Seite ließ verlauten, es komme „in Gesprächen mit amerikanischen Partnern“ immer wieder die Frage nach einem Gipfeltreffen, „aber es gibt noch keine Übereinkunft.“ Das „Wall Street Journal“ schreibt aber unter Bezugnahme auf einen „europäischen Diplomaten“ in Washington: „Die Österreicher haben ihren festen Willen zum Ausdruck gebracht, ein Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Putin auszurichten.“

Putin zu Gast in China

Unterdessen traf Russlands Präsident gestern zu einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking ein. Im Mittelpunkt der Unterredungen dürfte dort der Nordkorea-Gipfel in der kommenden Woche stehen. Xi begrüßte den Gast „als besten Freund“ und „alten Freund der Chinesen.“