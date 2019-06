Gescheiterte Bankomatdiebe zündeten Fluchtfahrzeug an

VORCHDORF/ALLHAMING — Nach einem erfolglos verlaufenen Bankomat-Diebstahl in der Nacht auf Dienstag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) haben die drei unbekannten Täter im Eingangsbereich eines Supermarktes Feuer gelegt. Wenig später fackelten sie laut Polizei in einem Waldstück in Allhaming (Bezirk Linz-Land) ihren Fluchtwagen ab. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Täter hatten vor dem Coup bei einem Autohändler in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) einen Wagen gestohlen. Damit fuhren sie nach Vorchdorf. Dort versuchten sie um 3.20 Uhr den Bankomaten im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes mit dem Auto aus der Verankerung zu reißen, schafften es aber nicht. Dann zündeten sie vor dem Geschäft gelagerte Waren an. Laut Chef-Ermittler Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt wollten sie damit ihre Spuren verwischen. Das Gebäude wurde durch die Flammen stark verrußt und es entstand hoher Sachschaden.

Zusammenhang mit ähnlichen Taten fraglich

Nachdem sie Feuer gelegt hatten, flüchteten die Unbekannten mit dem Auto. In einem Waldstück in Allhaming steckten sie auch dieses in Flammen und ließen es zurück. Das lichterloh brennende Fahrzeug wurde 20 Minuten nach dem gescheiterten Bankomat-Coup entdeckt, von den Tätern fehlte aber bereits jede Spur. Frühwirth geht davon aus, dass ein zweites Fahrzeug im Spiel war, welches die Männer abgeholt hat.

In OÖ wurden heuer bereits sieben ähnliche Fälle verzeichnet, in sechs scheiterten die Täter. In einem Fall – in Traun – konnten sie mit der Beute flüchten. Ob die früheren Vorfälle mit jenem in Vorchdorf zusammenhängen, ist unklar. Bisher handelte es sich nämlich großteils um Sprengungen, während die Täter am Dienstag den Geldautomaten herausreißen wollten.

Üblicherweise sei die Vorgehensweise der jeweiligen Tätergruppe stets gleich, erklärte Frühwirth. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es durch Probleme innerhalb der Bande – weil sich der Erfolg nicht eingestellt hat – zu Änderungen in der Vorgehensweise gekommen sei.

Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung. Wer im Bereich Vorchdorf bzw. Allhaming Wahrnehmungen zu den Tätern bzw. zu ihrem Auto gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 059133/40-3333 zu melden.