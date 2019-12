Geschmackvolle Liebe zum Detail

Die Lokalität liegt etwas versteckt, am Stadtplatz von Leonding, ungefähr 15 Fahrminuten von Linz entfernt. Familie Ceen, die das Lokal leitet, bietet mit der überschaubaren Speisekarte einen Einblick in die moderne asiatische Fusionsküche. Die Philosophie des Hauses „good food – good mood“, überkommt einen bereits beim Eintreten. Stilvolles Interior lässt einen sofort in die asiatische Welt eintauchen, schon vor dem Probieren eines der traditionell angebotenen Gerichten. Die Sitzgelegenheiten im Bambusholzstil, zahlreiche Lampen, welche die Decke schmücken, und die begrünten Ecken des Lokals erinnern durchaus an einen asiatischen Tempel.

Einmal umgesehen, wird man auch schon freundlich vom Herrn des Hauses zu Tisch gebeten und mit Getränken versorgt. Anschließend besteht die Möglichkeit, aus einem der vielseitigen und Geschmacksverstärker-freien Gerichten zu wählen. Neben den modernen und immer beliebteren „Summerrolls“ stehen zudem Tempura Garnelen, gemischte Salate, diverse Suppen und auch die klassischen Minifrühlingsrollen als Vorspeise zur Auswahl. Unter dem vielseitigen Spektrum der Hauptgänge fiel unsere Entscheidung auf die Teriyaki Salmon Bowl, basierend auf asiatischem Reis, getoppt mit gegrilltem Lachsfilet, frischer Avocado, Sprossen und jeder Menge weiterer Gemüsesorten. Außerdem empfehlenswert ist die Pad Thai, eines der vielen Nudelgerichte, bestehend aus gebratenen Reisnudeln, Tofu, Sojasprossen, angereichtet in feiner Tamarinsauce. Geschmacklich waren die von uns ausgewählten Speisen rundum ausgezeichnet.

Alle Gerichte werden entweder mit Hühnerfleisch, Rindfleisch, Garnelen oder auch ganz ohne Fleisch oder Fisch angeboten. Neben den klassischen asiatischen Desserts wie zum Beispiel gebackene Bananen kann von experimentierfreudigeren Gästen der Abend in der Lime Kitchen zudem mit Mochi-Eis, Mango Sticky Rice oder einem Matcha Tiramisu abgerundet werden. Unter der Woche, zur Mittagszeit, bietet das Lokal sechs unterschiedliche Menüs an, die alle unter einem Preis von zehn Euro liegen. Durch die Liebe zum Detail, die sich von der Einrichtung bis hin zur Anrichteart der verschieden Speisen zieht, hebt sich die Lime Kitchen von den zahlreichen „all you can eat“ Lokalen, die oft mit asiatischem Essen in Verbindung gebracht werden, klar ab.

Ein kulinarischer Geheimtipp am Stadtrand von Linz, der mit seiner gemütlichen, asiatischen Einrichtung zum Verweilen einlädt. Die Speisekarte verspricht die Möglichkeit, Neues auszuprobieren und altbewährte asiatische Gerichte zu genießen. Die allbekannte asiatische Gastfreundschaft, welche gepaart ist mit einer vielseitigen Auswahl an Gerichten aus der Fusionsküche Asiens, angeboten zu einem vertretbaren Preis, rundet den Besuch in der Lime Kitchen ab.