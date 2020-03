Geschützter Kaiseradler in Gunskirchen (OÖ) getötet – Hinweise erbeten

Ein streng geschützter Kaiseradler ist am vergangenen Donnerstag (19. März 2020) zwischen 8.22 und 8.32 Uhr auf einem Feld in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) vermutlich erschossen worden. Im Vorjahr ging Birdlife Österreich von nur 70 Exemplaren in ganz Österreich aus.

Das Tier trug einen Sender im Rahmen des PannonEagle-Projekts. Der unbekannte Täter nahm den Adler mit und warf den Sender in die Traun.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 059133-403333.