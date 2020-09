Gespräche mit vor Kündigung stehenden Casinos-Mitarbeitern

Die teilstaatlichen Casinos Austria haben 600 der rund 1.700 Mitarbeiter der Inlandscasinofirma Casag beim AMS zur Kündigung angemeldet. “In den nächsten Wochen” will das Unternehmen mit ihnen Gespräche über Teilzeit- oder andere Ausstiegsmodelle führen, sagte Konzernsprecher Patrick Minar am Donnerstag zur APA. Wie viele Leute dann tatsächlich gehen müssen, stehe noch nicht fest. Auch die, die bleiben, müssen Einschnitte hinnehmen.

Es gebe für die zur Kündigung angemeldeten Beschäftigten eine “Vielzahl von Modellen”, angefangen von Teilzeit bis zu frühzeitiger Pensionierung oder Golden Handshakes (eine größere Summe, wenn sie das Unternehmen verlassen). Wie viel Geld der Konzern dadurch einsparen will, wolle er nicht kommunizieren, sagte Minar. Die Personalkosten seien jedenfalls ein großer Ausgabeposten der Casinos.

Auch die verbliebenen Mitarbeiter müssen in den sauren Apfel beißen. Das Sparprogramm Refit, das bereits durch die Medien gegangen ist, sieht ein neues Gehaltsschema vor. Es soll einen neuen Kollektivvertrag sowie neue Betriebsvereinbarungen geben, und die Durchschnittsgehälter sollen geringer ausfallen. Bis wann das stehen soll? Möglichst zeitnah, hieß es am Donnerstag vom Unternehmen. Man sei bereits in Gesprächen mit der Belegschaftsvertretung. “Grundsätzliche Einigungen gibt es schon”, sagte Minar.

Die Casinos Austria beschäftigten in der Casag im Jahresschnitt 2019 rund 1.700 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente, inklusive Gastro-Mitarbeiter). Konzernweit, also etwa inklusive Lotterien und Auslandstochter CAI, waren es 3.400 Personen.