Gesten des Zusammenlebens

Von Michael Aichmayr

Seit 16 Jahren wird das Gewinnerbuch des Internationalen Kinder- und Jugendbuchwettbewerbs der Stadtgemeinde Schwanenstadt „Auf Schmetterlings- und Schwanenflügeln“ veröffentlicht. Zur Prämierungsfeier mit dem diesjährigen Rahmenthema „Wo du Freunde hast, hast du Schätze“ am Samstag, 22. 9., im Stadtsaal Schwanenstadt, 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr), sind Interessierte an Literatur und Illus- tration herzlich eingeladen.

Verschiedene Darstellung von Freundschaft

Die vorliegenden 163 Werke wurden von 779 Teilnehmenden in zahlreichen Sprachen eingereicht und stammen aus Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Spanien. Das Thema Freundschaft wurde in unterschiedlichen Formen und Darstellungsweisen bearbeitet. Es findet sich sowohl der Bezug auf klassische Gattungsmuster wie Abenteuer- oder Reiseerzählung, bei denen sich Freundschaften bewähren, als auch die Besinnung auf die scheinbar einfachen Gesten des menschlichen Zusammenlebens, in welchen Freundschaften ihr Fundament finden.

Der Wettbewerb versteht sich als grenzüberschreitende und generationenverbindende Kulturinitiative, welche die Mitwirkenden aus verschiedenen Regionen und Sprachen über die eigenständige kreative Schaffung von Kinder- und Jugendbüchern in Text und Illustration zum Austausch einlädt. Inzwischen wurde der Schwanenstädter Litertaturwettbewerb für viele junge Menschen zum Ausgangspunkt ihrer weiteren literarischen und künstlerischen Betätigung.

Kulturpartnerschaft mit italienischen Gemeinden

Den Beginn des Wettbewerbes bildete im Jahre 2003 der Kontakt zum Kinderbuchwettbewerb „Auf Schmetterlingsflügeln“ der Gemeinde Bor- dano/Friaul, über den sich eine Kulturpartnerschaft mit italienischen Gemeinden und Kulturträgern entwickelte. In Bordano existieren aufgrund eines spezifischen Mikroklimas zahlreiche Schmetterlingsarten, wovon heute auch das dortige Schmetterlingshaus zeugt. Als der Ort 1976 von zwei Erdbeben völlig zerstört wurde, besann man sich in mehreren Projekten auf die Traditionen und Naturbesonderheiten in dieser Gemeinde, um die Abwanderung zu vermeiden.

Die Schnecke und der Straßenmusikant

Unter den ersten Preisen der fünf Wettbewerbskategorien (Volksschule, Hauptschule/Unterstufe, Gymnasium, Oberstufe/Berufsbildende Schule, Studierende, Erwachsene) wurde das Buch „Il collezionista di nuvole — Der Wolkensammler“ von Maria Mariano aus Venedig zur Publikation ausgewählt, welches bei der Preisverleihung dreisprachig (Deutsch/Italienisch/Slowenisch) präsentiert wird. In einer Geschichte über die Freundschaft einer Schnecke zu einem Straßenmusikanten und eine gemeinsame fantastische Reise behandelt dieses Werk in pädagogisch kindgerechter Form die Auswirkungen des Klimawandels aus der emanzipatorischen Perspektive zweier „Außenseiter“.

Preisträger aus Lambach und Wimpassing

Zahlreiche Preise erzielten auch Schulen aus Oberösterreich, diese gingen an Schüler des Realgymnasiums Lambach, des Agrarbildungszentrums Lambach und des Kinderhorts Wimpassing in Wels. Viele Preisträger kommen auch aus Kärnten, Salzburg und Wien.

Das Gewinnerbuch von Maria Mariano ist in einer dreisprachigen Ausgabe (Italienisch, Deutsch, Slowenisch) über das Stadtamt Schwanenstadt um 12 € erhältlich. ISBN: 978-3-9504658-0-8. Details: www.schwanenstadt.at