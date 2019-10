Gesucht: Einer wie Kurz

Anstehende Thüringen-Wahl bremst in der Union (noch) die Debatte um Kanzlerkandidatur

„Wir haben schon überlegt, ob wir dem Herrn Kurz das Angebot machen, in Deutschland Kanzler zu werden, aber das wollten wir den Österreichern nicht antun“ — scherzhaft formuliert Alexander Mitsch eine Sehnsucht, die der Vorsitzende der konservativen WerteUnion mit vielen in der CDU/CSU teilt. Auch die liberale „Zukunft Mitte“ (ZM), die sich ansonsten gern mit Mitsch matcht, ist angetan vom Erfolgslauf des Sebastian Kurz. „Tja, tu felix Austria“, twitterte ZM-Mann Patrick Kunkel, Bürgermeister von Eltvielle am Rhein.

„Die meisten in der CDU sehnen sich danach, dass wir mal wieder so gut werden wie die ÖVP“, sagt Mitsch im VOLKSBLATT-Gespräch, „und viele wollen auch die Inhalte, die Kurz vertritt“.

Tatsächlich geht es den deutschen Christdemokraten besser als der SPD, aber der Trend weist abwärts. Bei der Brandenburger Landtagswahl ging es am 1. September um mehr als sieben Punkte runter auf 15 Prozent und Platz drei. In Sachsen blieb die CDU am selben Tag zwar mit 32 Prozent Nummer eins, aber auch bei einem Minus von über sieben Punkten.

Gewitterwarnung

Und das nächste Gewitter braut sich zusammen. In Thüringen prognostizieren die Umfragen der CDU für die Landtagswahl am 27. Oktober einen Absturz um zehn auf 23 Prozent. Die Linke könnte gefolgt von der rechtspopulistischen AfD zur stärksten Kraft werden. Dass die SPD einstellig und von den Grünen überholt werden dürfte, ist nur ein schwacher Trost.

Die Thüringen-Wahl ist der Grund dafür, dass es in der Union keine laute Führungsdebatte gibt. Mitsch spricht schon offen aus, was andere Schwarze aus Parteiräson (noch) nicht tun: „Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist im Abwärtssog der Großen Koalition und kann sich davon nicht freimachen.“

Wohlmeinende Parteifreunde würden „AKK“ gern davor bewahren, zur Rendi-Wagner der Union zu werden. Sie stellen sie nicht als CDU-Vorsitzende infrage, bezweifeln aber ihre Chancen als Kanzlerkandidatin. Die Frage könnte sich schon bald stellen, wenn etwa die SPD nach Thüringen die Berliner Koalition platzen lässt.

Charmedefizite

Aber wer könnte die CDU mit größeren Erfolgsaussichten in eine Wahlschlacht führen? Einer wie Kurz, denken viele Schwarze. Basti-Klon gibt es freilich keinen. Aber Friedrich Merz. Der Name des im Dezember beim Parteitag mit 48 Prozent knapp gegen AKK Unterlegenen fällt nun wieder, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht. Für Mitsch ist „Merz sicher auch jemand, der Wahrheiten klar aussprechen kann und unbestechlich ist“. Aber: „Herr Merz ist nicht so charmant wie Kurz.“ Bei Kurz komme noch das Jugendliche hinzu, das Merz mit 63 nicht zu bieten hat.

In punkto Jugend käme ein anderer näher ran an Kurz: Vize-Fraktionschef Carsten Linnemann gilt als smarter 42er ebenfalls als Hoffnungsträger. Für Mitsch ist der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der Union „auch ein netter Mensch, aber der Kurz hat halt noch mehr Charme“.

Schwarz-Grün?

Auch wenn die Bewunderung für Kurz’ die unterschiedlichen Strömungen in der Union eint, ist man sich nicht ganz einig, was Kurz aus seinem Erfolg machen soll. „Jetzt bitte nicht zu kurz springen“, twitterte Bürgermeister Kunkel, „Türkis und Grün passen am Ende dann wohl doch gut zusammen.“ Die schwarz-grüne Vision, die auch CSU-Vize Manfred Weber zum Zukunftsmodell erklärt hat, bereitet der WerteUnion dagegen Unbehagen. Umweltschutz sei zwar ein „absolut konservatives Thema, aber es geht bei einer Koalition nicht nur darum“, sagt Mitsch mit Blick auf radikale Position der Grünen bei Themen wie Sicherheit und Migration. „Ich weiß nicht, ob man die deutschen und österreichischen Grünen vergleichen kann.“

Kurz weiß es auch noch nicht, wird es aber bald wissen.