Einen gesuchten Straftäter hat die Polizei in Linz festgenommen. Der 53-jährige Rumäne konnte an seiner Arbeitsstelle aufgespürt werden.

Gegen den Mann gab es einen europäischen Haftbefehl aus Deutschland. Der Mann steht im Verdacht, im Juli 2021 in Aalen einen Kontrahenten durch Schläge mit einem Vierkantholz am Kopf und an einem Finger schwer verletzt zu haben.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm zehn Jahre Haft.