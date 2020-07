Gesunde Darmflora

„Diese Erkenntnisse könnten die Basis für die wirksame Behandlung und sogar Prävention bestimmter Erkrankungen darstellen, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder chronisch entzündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa“, sagt Diätologin Elisabeth Kranzl vom Klinikum Freistadt.

Die Darmflora, auch Darm-Mikrobiom genannt, ist die Summe aller Mikroorganismen, die den Darm besiedeln. Größtenteils handelt es sich dabei um Bakterien. Zahlreiche Studien beschäftigten sich in letzter Zeit mit dem Verdauungsorgan und wiesen u. a. einen Zusammenhang von Darm-Mikrobiom und funktionierendem Immunsystem nach. Auch Zusammenhänge mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Adipositas, Psoriasis-Arthritis, Diabetes, Neurodermitis und Zöliakie konnten festgestellt werden.

Immer mehr Wissenschafter auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Konsums bestimmter Lebensmittel auf unser Darm-Mikrobiom, denn die Nahrungszusammensetzung scheint mitzubestimmen, welche Bakterienarten sich stärker und welche schwächer entwickeln.

Es gibt Bakterienstämme, die sich günstig, und auch welche, die sich ungünstig auf unsere Gesundheit auswirken. Gute Darmbakterien synthetisieren beispielsweise Vitamine und fördern das Immunsystem. Sie haben einen anti- entzündlichen Effekt. Ein gesundes Mikro- biom zeichnet sich außerdem durch eine hohe Diversität aus. Das bedeutet, dass sehr viele verschiedene Bakterienkulturen vorhanden sind.

Pro- und Präbiotika sind für den Darm wichtig

Pro- und Präbiotika spielen dabei eine wesentliche Rolle. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die sich im Darm ansiedeln und dort – wenn in ausreichender Menge vorhanden – positive, gesundheitsfördernde Effekte erzielen. Hierzu zählen in erster Linie Milchsäurebakterien, enthalten in fermentierten Lebensmitteln wie etwa Joghurt, Kefir, Sauerteigbrot, Sauerkraut oder auch in fermentiertem Tee wie Kombucha.

Präbiotika dienen den „guten Darmbakterien“ als Nahrung und können so deren Vermehrung fördern. Zu den Präbiotika gehören z. B. Inulin und Oligofructose. Diese finden sich beispielsweise in Zwiebeln und Knoblauch, Spargel, Topinambur und Bananen.

„Die ideale Ernährung für den Darm setzt sich demnach aus einer pflanzenreichen Kost

zusammen, bestehend aus Gemüse, Salat, Hülsenfrüchten, Nüssen, Vollkorngetreideprodukten, Obst und fermentierten Milchprodukten wie Joghurt oder Kefir.

Größere Mengen an Fleisch- und Wurstwaren, raffiniertem Zucker und Fast Food hingegen dezimieren die Zahl der nützlichen Bakterien im Darm, was wiederum die Anzahl an Entzündungsstoffen im Stuhl ansteigen lässt“, erklärt Kranzl.

Diätologin Kranzl empfiehlt, möglichst viele unverarbeitete und ballaststoffreiche Nahrungsmittel zu konsumieren und auf einen niedrigen Salz-, Zucker- und Fettgehalt zu achten. „Auch hastiges Essen wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus: Darum für jede Mahlzeit Zeit nehmen und die Speisen in kleinen Bissen gut zerkaut genießen.