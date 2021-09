Gesunde Impulse im Schulalltag

Am Mittwoch ist Weltschulmilchtag. Mittlerweile nehmen interessierte Institutionen in über 40 Ländern diesen Tag zum Anlass, auf die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Milch und Milcherzeugnissen hinzuweisen. In Oberösterreich tragen 18 Schulmilchbauern täglich bei rund 31.066 Kindern in 566 Kindergärten und Schulen mit frischen Schulmilchprodukten aus der Region zur gesunden Ernährung bei.

Seit über 25 Jahre liefern die heimischen Schulmilchbauern täglich eine breite Palette an frischen Milchprodukten. Die flächendeckende Versorgung durch regionale Lieferanten ist in Österreich einzigartig.

Klassiker ist mit über 60 Prozent Anteil nach wie vor der Schulmilch-Kakao. Ergänzt wird die Palette durch reine Trinkmilch, Fruchtjoghurts, verschiedene Trinkjoghurts, Fruchtmilch und Vanillemilch. Eine tägliche Schulmilch-Portion kostet durchschnittlich 60 Cent.