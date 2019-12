Gesundes OÖ-Modell für neue Kasse

Von Harald Engelsberger

Bei ihrem letzten Auftritt als Vertreter der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) bilanzierten Direktorin Andrea Wesenauer und Obmann Albert Maringer die Entwicklung in fast 20 Jahren: So sei die OÖGKK Anfang der 90er Jahre noch ein fast bankrotter Sanierungsfall gewesen. „Mit Jahreswechsel übergeben wir an die neue Gesundheitskasse ÖGK eine OÖGKK mit zufriedensten Kunden, besten Leistungen und kerngesunden Finanzen“, erklärte Wesenauer und sie fügte hinzu, dass auch „die oö. Rücklagen in Höhe von 530 Millionen Euro — das ist die höchste Summe aller neun Krankenkassen — sowie Immobilien mit einem Versicherungswert von rund 250 Millionen Euro an die ÖGK übergeben werden“. Man könne aber nicht sagen, ob dieses Geld dann noch dem Bundesland zur Verfügung stehe, weil über die künftige Verwendung allein die Verantwortlichen der ÖGK entscheiden.

„Wir beschließen die OÖGKK mit einer Bilderbuch-Bilanz“, bedankte sich Wesenauer auch bei Mitarbeitern sowie Partnern — und Maringer ergänzte: „Wir bringen nicht nur Geld und beste Leistungen in die ÖGK ein, sondern auch tolle Kooperationspartner — wie etwa den Fußballverband. Solche Verbindungen gibt es nur in OÖ, weil wir immer das Miteinander gelebt haben. Dadurch wurden solche Erfolge erst möglich.“ Die oö. Handschrift laute: Innovation hochhalten und Kooperation pflegen.

Fit für die Zukunft

Die Zukunft beurteilen Wesenauer und Maringer jedenfalls positiv: In Oberösterreich würden medizinische Innovationen auch den nächsten Generationen noch zur Verfügung stehen, dafür „haben wir in der OÖGKK gesorgt und diese Leistungen auch langfristig abgesichert“.

Man habe sich in den vergangenen Jahren vom Verwalter hin zum Gestalter entwickelt, aber auch die interne Innovationskultur mit den Mitarbeitern stets weiterentwickelt.

Tipp aus Oberösterreich

Die oö. Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander gibt der neuen Gesundheitskasse einen Rat mit auf den Weg: „Die OÖGKK war für das Gesundheitsland Oberösterreich ein wichtiger Partner. Ich gehe davon aus, dass sich die künftige ÖGK an der gut wirtschaftenden OÖGKK orientiert und erfolgreiche Projekte weiterführt.“

ÖGK startet mit Minus

Trotz einer beachtlichen Mitgift etwa aus dem Bundesland Oberösterreich startet die neue Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) gleich mit einem satten finanziellen Minus. Laut der am Dienstagabend im Überleitungsausschuss vorgelegten Vorschauberechnung wird für 2020 ein Defizit von knapp 175 Millionen Euro erwartet. Das entspricht rund 1,1 Prozent der Gesamtausgaben.

„Der Rucksack, den die ÖGK übernimmt, ist enorm, aber wir werden aus der Stärke heraus die Chance nutzen, das Ruder herumzureißen“, sagte Matthias Krenn, der Vorsitzende des künftigen Verwaltungsrates. Dabei hatten die neun Gebietskrankenkassen, die nun in der ÖGK aufgehen, zuletzt positive Ergebnisse erzielt, wenngleich die Tendenz auch schon nach unten ging. So haben alle Krankenkassen zusammen im Jahr 2018 noch einen Überschuss von 111 Millionen Euro erzielt. Für 2019 wurde nach der letzten Prognose aber mit einem Defizit von 68 Millionen gerechnet.

7,2 Millionen Versicherte

Für die rund 7,2 Millionen Versicherten der ÖGK sind für 2020 Gesundheitsleistungen von fast 15,3 Milliarden Euro vorgesehen. Größte Leistungsposition ist die Spitalsfinanzierung für stationäre Behandlungen mit fast 4,5 Milliarden Euro. Dem stehen rund 11 Millionen Spitalstage bzw. 1,8 Millionen Spitalsaufenthalte für ÖGK-Versicherte gegenüber. Für „Ärztliche Hilfe und gleichgestellte Leistungen“ sind rund 3,9 Milliarden Euro veranschlagt. Enthalten sind hier neben den Honoraren für Vertragsärzte auch die verschiedenen Therapeutengruppen und vor allem die Spitalsambulanzen. Insgesamt werden hier rund 97 Millionen Kontakte bei Vertragsärzten und Ambulatorien, 1,7 Millionen Therapeutenbehandlungen und 14 Millionen an Ambulanzbesuchen finanziert.

Etwas mehr als drei Milliarden Euro sind übrigens für Medikamentenausgaben vorgesehen, was rund 88 Millionen Verordnungen entspricht. Weitere größere Leistungspositionen sind Zahnbehandlung und Zahnersatz (rund 880 Millionen Euro) und das Krankengeld (ebenfalls knapp 880 Millionen Euro). Für Gesundheitsförderung und Vorsorge sind gut 200 Millionen Euro geplant. Der Verwaltungsaufwand wird, wie schon bei den Gebietskrankenkassen, bei sehr niedrigen 2,1 Prozent der Gesamtausgaben liegen.