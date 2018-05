Gesundes Schulessen: OÖ bei Test auf Platz zwei

LINZ —Etwa jedes fünfte Kind ist in OÖ von Übergewicht bis hin zu Adipositas betroffen. Zu wenig Bewegung und ungesundes Essen sind ausschlaggebend dafür. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich in einem Test die Qualität der Verpflegung der Kinder in Kindergärten und Schulen im Bundesländervergleich angesehen. Bio, regional und wenig fleischlastig waren die Kriterien.

Oberösterreich belegte dabei hinter Wien den zweiten Platz — allerdings weit abgeschlagen. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander sieht daher Handlungsbedarf und auch für Umwelt-LR Rudi Anschober gebe es noch „viel Luft nach oben“.

Mit dem Schwerpunkt „Besser Essen“ unterstützt das Umwelt-Ressort unterschiedliche Projekte zu nachhaltiger Ernährung. Im Rahmen des Klimabündnis-Programms „Schlau konsumieren – besser essen“ werden zum Beispiel Lehrer unterstützt, die Ernährung in der Schule zu verbessern. Anschobers Ziel: Bio-Essen für alle Kinder, Regionales aus der Umgebung für alle, kochen und essen als zentrale Unterrichtsthemen für alle. Eine Bio-Quote von mindestens 30 Prozent gilt bereits für landesverwaltete Schulen, bei der Regionalität wird eine Quote von 50 – 55 Prozent erreicht. Politische Vorgaben zur Reduktion von Fleisch gibt es nicht.

„Gesunde Küche“ wird ausgebaut

Allerdings sind bereits 60 Prozent der Schulen der Initiative „Gesunde Küche“ beigetreten, die sich an ausgewählte Kriterien für gesundes Schulessen hält. Diese soll nun ausgebaut werden, kündigte Haberlander als Reaktion auf das Ergebnis an. „Unser Ziel ist, dass in den kommenden Jahren alle außer Haus verpflegten Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich ‚Gesunde Küche‘ erhalten“, die Landesrätin. „Mein Appell geht daher an alle Betriebe, die Kinder und Jugendliche verpflegen und noch keine ‚Gesunde Küche‘ sind, sich um diese Auszeichnung zu bemühen.“