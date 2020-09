Gesundheitsminister Anschober gibt “Erklärung” ab

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Dienstag auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine “Erklärung” zur Corona-Situation in Österreich abgeben. Thema ist laut Einladung der “Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich”. Erwartet wird die Verkündung neuer Maßnahmen.

In Österreich ist die Zahl in der Infektionen in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Alleine von Sonntag auf Montag wurden 272 Menschen neu auf Covid-19 positiv getestet. 3.479 Menschen haben sich aktuell mit SARS-CoV-2 angesteckt.