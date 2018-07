Geteilte Reaktion der Nachbarn

Von Harald Gruber

Dort auf bayerischer Seite das Asyl-Transitzentrum, hier auf (ober)österreichischer Seite der Übernahmepunkt für dort abgewiesene Flüchtlinge: dieses Szenario beschäftigt trotz der gestern in Wien vereinbarten Atempause die Menschen an der Grenze.

Der CSU-Chef im Landkreis Passau, Raimund Kneidinger, bezeichnet die geplanten Transitzentren zur beschleunigten Abweisung von Flüchtlingen als „gute Lösung“. Jetzt gehe es einmal darum, geeignete Standorte zu finden — beispielsweise leerstehende Kasernen. In der Region Passau gebe es aber nur wenige Möglichkeiten. Der oberste Verwaltungsbeamte im Landkreis Passau, Franz Meyer, schlägt vor, „bestehende Objekte an der Gesamtstrecke der grünen Grenze in Augenschein zu nehmen“, inwieweit dort ein Transitzentrum errichtet werden könnte. Für den 2. Bürgermeister der niederbayerischen

Grenzgemeinde Wegscheid, Lothar Venus, müsste ein Transitzentrum „unmittelbar an der Grenze liegen“. In seiner Kommune seien dort Flächen verfügbar, schon 2015 habe er daher ein Transitzentrum in Wegscheid vorgeschlagen.

In Pocking, wo auf der Autobahn Richtung Passau derzeit Grenzkontrollen durchgeführt werden, gibt man sich angesichts der Diskussionen derweil noch gelassen. „Wir setzen uns damit erst auseinander, wenn es konkret wird“, so Amtsleiter Christian Hanusch. Schon 2015 und 2016 habe es Überlegungen gegeben, nahe Pocking eine alte Kaserne als Asylzentrum zu nutzen. In

Rosenheim kann sich Bürgermeisterin Gabriele Bauer dagegen nicht vorstellen, ein dortiges Objekt der Bundespolizei künftig als Transitzentrum zu nutzen. Ebenfalls Vorbehalte hat man in

Kiefersfelden, insbesondere gegen ein groß dimensioniertes Transitzentrum.

Freilassings Bürgermeister Josef Flatscher sagt vorerst nur: „Wir würden es sehr begrüßen, wenn dieser Kelch ans uns vorübergeht.“

Vorerst Aufatmen in OÖ

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer zeigte sich auf VOLKSBLATT-Anfrage über den Ausgang der Gespräche zwischen Kanzler Kurz und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer gestern zunächst erleichtert. Dennoch bleibt seine Sorge bezüglich der Grenzkontrollen: „Das ursprüngliche Asyl-Konzept der Deutschen wäre für Österreich sehr negativ gewesen. Jetzt geht es darum, dass das Grenzmanagement mit uns abgestimmt wird. Die Kontrollen müssen für die Pendler und die regionale Wirtschaft in einem erträglichen Maß erfolgen!“

Der Präsident des Roten Kreuzes OÖ, Walter Aichinger, sagte: „Obwohl derzeit noch völlig unklar ist, ob und wie Deutschland die Transitzentren umsetzen will, ist das Rote Kreuz in OÖ darauf vorbereitet. Es gibt Pläne für einen möglichen humanitären Einsatz. Wir werden aktiv, sobald uns das Innenministerium einen Auftrag erteilt.“