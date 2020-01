Getöteter General Soleimani wird in Kerman beigesetzt

Der bei einem US-Raketenangriff in Bagdad getötete iranische General Qassem Soleimani soll am Dienstag in seinem Geburtsort Kerman im Südostiran beigesetzt werden. Wegen des erwarteten Andrangs wurde – wie der Montag in der Hauptstadt Teheran – der Dienstag in Kerman zum örtlichen Feiertag erklärt. Der Irak hat indessen den UNO-Sicherheitsrat appelliert, die Tötung des Generals zu verurteilen.

Mit der Ausrufung des Feiertags will die Regierung möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich von dem General zu verabschieden, der im Iran nun als Märtyrer verehrt wird. Zuvor hatte es in mehreren anderen iranischen Städten große Trauerzüge gegeben. Am Montag nahmen nach Medienangaben Millionen Menschen in der Hauptstadt Abschied von Soleimani. Das Leichengebet wurde vom obersten Führer, Ayatollah Ali Khamenei, geleitet, der sichtlich bewegt war.

Soleimani war in der Nacht auf Freitag von US-Drohnen in der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Washington erklärte, der Chef der Quds-Einheiten habe Angriffe auf US-Bürger geplant. Soleimani war der wichtigste Vertreter des iranischen Militärs im Ausland. Er galt als Architekt der iranischen Militärpolitik in den Nachbarländern.

Der US-Angriff auf irakischem Staatsgebiet stelle eine “Aggression gegen das Volk und die Regierung des Irak” dar, schrieb unterdessen der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen. Botschafter Mohammed Hussein Bahr Aluloom bezeichnete in einem Brief an das mächtigste UNO-Gremium den Angriff auch als “eklatanten Verstoß” gegen die Vereinbarungen zur US-Truppenpräsenz im Irak sowie als “gefährliche Eskalation”, welche einen “verheerenden Krieg im Irak, in der Region und der Welt” auslösen könnte.

Der Sicherheitsrat müsse die Verantwortlichen für diesen Verstoß “nicht nur gegen die Menschenrechte, sondern auch gegen das Völkerrecht” zur Rechenschaft ziehen, hieß es in dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schreiben. Dass der UNO-Sicherheitsrat der Aufforderung nachkommt und den US-Angriff verurteilt, ist allerdings de facto ausgeschlossen. Die USA besitzen in dem Gremium ein Vetorecht und können damit alle inhaltlichen Beschlüsse des Sicherheitsrats blockieren. Der Irak gehört dem Gremium selbst nicht an.

Die USA haben dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif Regierungskreisen zufolge ein Visum für eine Anreise zu einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats am Donnerstag in New York verweigert. Die konkreten Hintergründe erläuterte der US-Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, am Montag nicht weiter.

Der Drohnenangriff hat nicht nur den Konflikt zwischen den USA und dem Iran dramatisch verschärft, sondern auch zu erheblichen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak geführt. Der geschäftsführende irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi verurteilte den Angriff als “politischen Mord”. Das irakische Parlament forderte den Abzug der US-Truppen aus dem Land.