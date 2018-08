Getränke Wagner wird „jünger“

Mit einer neuen Firmenstruktur will das Laakirchner Familienunternehmen Getränke Wagner einen Generationenwechsel vorbereiten. Das teilten gestern die Firmeninhaber und Brüder Rudolf und Erich Wagner in Linz mit. Dabei soll die Rudolf Wagner KG in drei finanziell unabhängige Unternehmen aufgegliedert werden: Die Getränke Wagner Vending GmbH – unter der Leitung von Rudolf Wagner – umfasst die Betriebsverpflegung vom Getränkeverkauf über Automaten bis hin zum Kantinen- und Schulbuffetbetrieb; die Getränke Wagner Handels GmbH – unter Erich Wagner – vereint das Gastronomiegeschäft inklusive Getränkehandel, vor allem auch spezialisiert auf Wein; sowie die Getränke Wagner Verwaltungs GmbH. Insgesamt sind rund 220 Personen beschäftigt, der Umsatz im vergangenen Jahr belief sich auf 45 Millionen Euro. Zusätzlich gibt es die eigenständige Wagner Kunststofftechnik GmbH mit 25 Mitarbeitern, die unter anderem Verschlüsse für Getränkeflaschen produziert. Sowohl Rudolf als auch Erich Wagner haben je zwei Nachkömmlinge, die schon länger mitarbeiten und sukzessive die leitenden Aufgaben von ihren Vätern übernehmen werden.