Gewählt für Politik mit Leidenschaft

Vermutlich wird man in Eggerding lange nicht mehr einen so prominenten Aufmarsch von Politikern sehen: Zum ÖVP-Bezirksparteitag kam neben Landeshauptmann Thomas Stelzer nämlich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz — ein Zwischenstopp auf dem Weg zum EU-Wahlkampfauftakt der EVP in Straubing.

Zuvor war Kurz allerdings Ehrengast beim Frühschoppen-Parteitag der ÖVP Schärding. Gleich vorweg: August Wöginger wurde dort von den 305 Delegierten einstimmig als Bezirksparteiobmann wiedergewählt. „Das ist schönste Geschenk“, so ein sichtlich bewegter Wöginger danach. Er übernehme gerne diese Aufgabe und sei mit Herzblut dabei, denn „Politik muss man mit Leidenschaft machen“.

In seiner Rede davor zog der ÖVP-Klubobmann erst einmal Bilanz der vergangenen vier Jahre. Das einschneidende Erlebnis im Bezirk sei 2015 die Flüchtlingswelle gewesen, auf deren Höhepunkt die Landtags- und Gemeinderatswahlen stattfanden. Das Ergebnis: Die ÖVP verlor im Bezirk 17 Prozent, die FPÖ gewann 20 Prozent. Doch mittlerweile sei die Balkanroute geschlossen. Bei der Nationalratswahl 2017 sei man wieder mit über 38 Prozent klar erster im Bezirk geworden und auch der zweitstärkste ÖVP-Bezirk in OÖ gewesen. Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner FPÖ klappe sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Die Streiterei der SPÖ-ÖVP-Koalition sei nicht nur ihm auf die Nerven gegangen. Die Menschen hätten ihn damals bemitleidet: „Am Montag fährst nach Wien, streitest eine ganze Woche und am Freitag kannst heimfahren und hast nichts erreicht.“ Nun gehe etwas weiter und man streite nicht mehr in der Öffentlichkeit. Man dürfe sich nicht gegenseitig bevormunden, „aber es war schon wichtig, dass wir einen Pflock eingeschlagen haben und du ein Machtwort gesprochen hast, dass die Identitären in hohen Verantwortungspositionen nichts zu suchen haben“, so Wöginger in Richtung Bundeskanzler Kurz.

Rosen vom Kanzler

Aber auch der Kanzler streute seinem Klubobmann Rosen: Er habe aus dem Klub ein Team gemacht. Auch habe man einen neuen Stil gefunden, man sei zwar hart in der Sache, aber anständig und menschlich im Umgang, so der Kanzler. Ein Zeichen dieses neuen Stils sei, dass die ÖVP die Fraktion mit den wenigsten Ordnungsrufen sei. Die SPÖ betreibe hingegen Fundamentalopposition und würde so auch die Würde des Hohen Hauses belasten. Und Kurz verglich auch die beiden Koalitionen: Bei Türkis-Blau spiele man zum Glück nicht mehr das Spiel, wer setzt sich durch. Grundsätzlich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung zeigte sich auch LH Thomas Stelzer: Es sei wichtig und richtig, dass nun wieder Entscheidungen getroffen werden, selbst wenn er mit diesen nicht immer ganz einverstanden sei.

Akzeptieren FPÖ-Klarstellung

Und sowohl Landeshauptmann als auch Bundeskanzler zeigten sich letztendlich zufrieden, dass der blaue Koalitionspartner eine klare Trennlinie zu den Identitären zog. Zeitgleich traf sich nämlich in Linz die FPÖ-Spitze zum Landesparteitag (siehe rechts). Dort erklärte Bundesparteichef Heinz Christian Strache: „Wir wollen mit der identitären Bewegung nichts zu tun haben.“ Weder organisatorisch, strukturell oder finanziell gebe es Verbindungen. Kurz lobte diese Klarstellung als wichtigen und notwendigen Schritt und betonte, „diese Ankündigung und damit Abgrenzung zu den Identitären“ anzuerkennen. Was die Identitären angeht, stellte auch Stelzer klar, dass es keine Verbindungen zu politisch Verantwortlichen geben dürfe: „Es darf zwischen politischen Verantwortungsträgern und dieser Gruppierung keinerlei Überschneidungen geben.“ Rot und Grün sehen dennoch die ÖVP in der Pflicht: Integrationslandesrat Rudi Anschober forderte beim grünen Landestag (siehe rechts) ÖVP und SPÖ auf, bestehende Koalitionen mit der FPÖ aufzukündigen. Für SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer reichen die Klarstellungen von LH Stelzer nicht, sie kündigt deshalb eine „Aktuelle Stunde“ zum Thema im Landtag am Donnerstag (11. April) an.