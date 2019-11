Gewählt wird, wo die Hilfe herkommt

Am 27. und 28. November wählen die Bundesbediensteten — von der Exekutive über Lehrerschaft bis hin zur Verwaltung — ihre Personalvertretungen. In Oberösterreich verteidigen die Christgewerkschafter eine absolute Mehrheit von 62 Prozent.

FCG-Landesvorsitzender und Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) LAbg. Peter Csar ortet trotz aller Schwierigkeiten eine positive Grundstimmung in den Reihen des Öffentlichen Dienstes. Warum — das sagt er im Interview.

VOLKSBLATT: Wie steht es um den Öffentlichen Dienst in Oberösterreich?

CSAR: Das lässt sich nicht eindimensional beantworten. Sicher haben wir Bereiche mit enormen Problemen. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Wir gehen die Probleme sukzessive an. Dazu braucht es aber auch auf politischer Seite entsprechende Partner.

Auf Regierungsseite sitzen derzeit ja quasi lauter Kollegen aus der Verwaltung. Da sollte man es als Gewerkschaft ja eigentlich leichter haben?

Die Expertenregierung ist seit wenigen Monaten im Amt und hat naturgemäß ein kurzes Ablaufdatum. Sie machen aber in einer demokratiepolitisch sensiblen Phase dieser Republik einen exzellenten Job und polieren damit nebenbei auch das Image der Beamten auf.

Hat das Image des Staatsdienstes denn eine Imagepolitur nötig?

Da hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Eine aktuelle österreichweit durchgeführte IMAS-Studie zeigt etwa, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung einen direkten Bezug zwischen der hohen Lebensqualität in Österreich und den Leistungen des Öffentlichen Dienstes sehen. Aus der Wertschätzung in der Bevölkerung wächst auch das Selbstwertgefühl der Kolleginnen und Kollegen.

Worin sehen Sie Gründe für diese Imagekorrektur?

Die Flüchtlingskrise 2015 war zum Beispiel eine Situation, wo den Menschen klar wurde, dass Sicherheit und Ordnung auch in einem Staat wie Österreich nicht Gott gegeben sind. Gesellschaft braucht handlungsfähige staatliche Institutionen. Beispielsweise sind auch die Leistungen der Bildung für die Integration seither verstärkt im öffentlichen Bewusstsein. Die Menschen sehen aber auch, dass die Arbeit hier nicht leichter wird.

Wie attraktiv ist der Öffentliche Dienst angesichts dieser Herausforderungen für neue Mitarbeiter?

Die Pensionierungswelle im Öffentlichen Dienst ist im Laufen und wir haben einen enormen Rekrutierungsbedarf. Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist scharf. Die neue Bundesregierung ist gefordert, die Rahmenbedingungen attraktiv zu gestalten. Neu ist, dass unser Dienstgeber sich am Arbeitsmarkt interessant machen muss, sonst kommen keine jungen Schulabsolventen zu uns!

Was bedeutet das?

Junge Schulabsolventen werden als Generation Z bezeichnet und sie legen besonderen Wert auf Anerkennung ihrer Arbeit auf eine spannende und herausfordernde Aufgabe und einen fairen Umgang bzw. Bezahlung.

Was glauben Sie ist neben dem Personalrekrutieren eine weitere Herausforderung für den öffentlichen Dienst?

Das ist natürlich die Digitalisierung, die hat bei uns schon Eingang gefunden. Jetzt gilt es, genügend finanzielle und personelle Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, damit wir den Menschen in Österreich ein optimales System anbieten können — die Dienstnehmer sind dafür bereit.

Was erwarten Sie sich für die bevorstehenden Personalvertretungswahlen?

Ich hoffe zunächst auf eine hohe Wahlbeteiligung und als Christgewerkschafter auf eine Bestätigung der Arbeit der letzten Jahre für die FCG-Listen. Gerade die letzten Monate haben ja gezeigt, wo die wirklich verlässlichen Partner in der Personalvertreter beheimatet sind.

Werden in Oberösterreich 62 Prozent für die Christgewerkschafter wieder zu erreichen sein?

Ja, das kann ich nur hoffen bzw. gehe ich davon aus. Personalvertretungswahlen sind im hohen Maße Persönlichkeitswahlen und wenn die Kolleginnen und Kollegen dort ihr Kreuzerl machen, wo sich auch hingehen, wenn sie sich im Alltag konkrete Hilfe erwarten, dann sollte das eigentlich schon bei uns in der FCG sein.