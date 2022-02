„Gewalt gegen Frauen eindämmen“

„Wir müssen im Kampf gegen Gewalt an Frauen weiter handeln und alles versuchen, um physische und psychische Gewalt gegen Frauen einzudämmen“, sagt LAbg. Gertraud Scheiblberger (OÖVP) zum Start des neu eingesetzten Unterausschusses „Gegen Gewalt an Frauen“.

Zu dessen Start am Donnerstag kündigte die nunmehr in der Landesregierung für das Thema Gewaltschutz zuständige LH-Stv. Christine Haberlander (OÖVP) an, es sei ihr „ein besonderes Anliegen, ein Wohnkonzept für Frauen in besonderen Notsituationen zu erstellen“ — und zwar „gemeinsam mit den weiteren zuständigen Landesregierungsmitgliedern“.

Daher habe man sich in der ersten Ausschusssitzung „mit ExpertInnen und Exekutive einer detaillierten Bestandsanalyse über das Netz an Angeboten für von Gewalt betroffenen Frauen gewidmet“, ergänzt Ausschuss-Vorsitzende Scheiblberger.

Breites Beratungsangebot

Wobei betont wird, dass es bereits jetzt in OÖ ein breit aufgestelltes und großes Netzwerk an Beratungsangeboten gebe. Neben fünf Frauenhäusern und fünf Frauenübergangswohnungen gebe es 22 Frauenvereine und -beratungsstellen (in jedem Bezirk mindestens eine Einrichtung), die Frauen und Mädchen Hilfe, Beratung und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen bieten.

Zudem wurde eine Online-Frauenberatung eingerichtet — ein Team von psychosozialen Beraterinnen und Juristinnen steht den Betroffenen kostenfrei und vertraulich in allen Lebenssituationen zur Verfügung. Aber, so sagt LH-Stv. Haberlander: Man sehe auch, „dass es Zeit ist, die Problemfelder anzugehen und auch die Zusammenarbeit den SystempartnerInnen zu verstärken“.

Für Scheiblberger soll der Unterausschuss „ein Musterbeispiel für andere Bundesländer darstellen, um gemeinsam und konsequent gegen Gewalt an Frauen vorzugehen“. Seitens der SPÖ wird Tempo eingefordert: „Die noch in Planung befindlichen Projekte in Steyr, im Mühlviertel und im inneren Salzkammergut müssen rasch realisiert werden“, so SPÖ-Frauensprecherin LAbg. Renate Heitz.