Gewalt ist „völlig inakzeptabel“

Inhaltlich zum Teil sehr klar abgegrenzt, im Ton aber überaus sachlich verlief die gestrige Landtagsdebatte über das Thema Gewalt an Frauen. Die FPÖ hatte dazu unter dem Titel „Frauen schützen — Werte respektieren — Heimat bewahren. Gemeinsam für ein sicheres Oberösterreich“ eine Aktuelle Stunde beantragt.

In einem waren sich die Vertreterinnen und Vertreter aller vier Landtagsparteien uneingeschränkt einig: Gewalt gegen Frauen ist „völlig inakzeptabel“, wie es FPÖ-Klubchef Herwig Mahr formulierte, oder wie OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr sagte: „Wir tolerieren keine Gewalt, egal an wem, egal von wem.“ An Letzterem freilich zeigte sich die ideologische Bruchlinie: Während nämlich OÖVP und FPÖ unter Verweis auf die Statistiken das Problem auch in der Zuwanderung begründet sehen, ist das für die Grünen eine „Ideologie-getriebene Stimmungsmache“ und für die SPÖ müsste der Titel der Aktuellen Stunde lauten „Männer als Täter“. Beide Parteien kritisierten, dass es zu wenig Geld für Frauenschutzeinrichtungen gebe.

Ungeachtet aller Differenzen wurde aber in einer gemeinsamen Resolution der vier Parteien der Bund zur Umsetzung von Maßnahmen aufgefordert, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen.

In einer weiteren Resolution drängten OÖVP und FPÖ den Bund zudem, die rechtlichen Möglichkeiten zu schaffen, um sowohl asylberechtigte Straftäter als auch straffällige Asylwerber unverzüglich abschieben zu können. „Je konsequenter wir bei der Abschiebung von Gewalttätern sind, desto besser schützen wir unsere Gesellschaft. Asyl darf kein Freifahrtschein sein, sich außerhalb unseres Rechtsstaats zu bewegen“, so OÖVP-LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer. Es müsse unabhängig von der Schwere der Straftat abgeschoben werden können, betont auch FPÖ-Klubchef Mahr.