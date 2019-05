Gewalteskalation in Israel

Weniger als zwei Wochen vor dem Song Contest in Tel Aviv wird Israel von einer Welle der Gewalt erschüttert. Militante Palästinenser feuerten bis gestern Nachmittag zahlreiche Raketen auf israelische Ortschaften. Die israelische Armee meldete, es seien 450 Geschosse vom Gazastreifen aus auf Israel abgefeuert worden. Das Militär reagierte nach eigenen Angaben mit rund 220 Vergeltungsangriffen auf das Palästinenser-Gebiet. Dabei töteten israelische Soldaten gezielt eine 34-jährigen Palästinenser. Dieser habe laut Militär iranische Gelder an die im Gazastreifen herrschende Hamas sowie die militante Palästinenserorganisation Islamischer Jihad übermittelt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gab dem Militär Rückendeckung; er selbst habe die Armee angewiesen, ihre „massiven Angriffe auf Terrorziele im Gazastreifen“ aufrechtzuerhalten. Überdies solle die Armee die Truppen rund um den Gazastreifen „mit Panzern sowie Truppen von Artillerie und Infanterie“ verstärken.

In Israel wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom 83 Menschen verletzt, darunter eine 80-Jährige, die in Kiryat Gat durch Raketensplitter schwere Verletzungen erlitt. Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte seinerseits mit, zwei Palästinenser seien bei einem Luftangriff östlich von Gaza getötet worden. Damit stieg die Zahl der seit Samstag im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf neun; 80 wurden verletzt. Unter den Toten seien ein Kleinkind und dessen schwangere Mutter, hieß es.

Bisher blieb Tel Aviv von der jüngsten Runde der Gewalt verschont. Militante Palästinenserorganisationen drohten jedoch nach Medienberichten mit einer Ausweitung der Angriffe auch auf die Küstenmetropole.