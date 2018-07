Gewerkschaft: „Regierung stürzen“

Für Aufregung, Verärgerung und Nachwehen sorgte bei der ÖGB-Demonstration gegen die Ausweitung der Höchstarbeitszeit am Samstag in Wien die Wortmeldung des Vorsitzenden der Postgewerkschaft, Helmut Köstinger, der vor den rund 100.000 Teilnehmern zum „Sturz der unsozialen Regierung“ aufrief.

Entschuldigung gefordert

Empört reagierte darauf gestern Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP), der die Arbeitnehmervertreter aufforderte, diese Ansage zurückzunehmen. Das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut und fester Bestandteil unserer Demokratie, stellte Blümel seinem Statement voran. Aufrufe zum Sturz der Regierung hätten in einer Demokratie aber nichts verloren und stellten eine massive Grenzüberschreitung dar. Schon am Tag der Demonstration hatte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer den Aufruf scharf kritisiert und eine Distanzierung seitens SPÖ- und ÖGB-Vertretern davon verlangt.

Eine solche war zum Teil dann schon während der Kundgebung erfolgt. Nicht nur Christgewerkschafter Schnedl distanzierte sich vom Aufruf Köstingers. Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hob extra hervor, dass der Gewerkschaftsbund jede demokratisch legitimierte Regierung akzeptiere — allerdings mit dem Nachsatz, dass das nicht automatisch für deren Maßnahmen gelte.

Bei der Kundgebung selbst demonstrierte die Gewerkschaft Stärke und spuckte mutige Töne. So meinte etwa pro-ge-Chef Rainer Wimmer: „Wir werden auf die Barrikaden gehen.“ Ebenfalls kampfeslustig zeigte sich Bau/Holz-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch, der in Richtung Regierung meinte: „Wenn sie den Arbeitskampf wollen, dann sollen sie ihn kriegen.“ Katzian warnte: „Wir werden Widerstand leisten mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.“ Und SPÖ-Chef Christian Kern sagte zur APA, dass bestehende Betriebsvereinbarungen von der Gesetzesänderung — am Donnerstag wird im Nationalrat die Möglichkeit zur 60-Stunden-Woche beschlossen — betroffen sein könnten, was die ÖVP Verbreitung von „Unwahrheiten“ nannte. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sieht in den Aussagen „reine Angstmache“, wie er betonte.