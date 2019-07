Gewerkschaft vida droht mit Airline-Generalstreik

Die Gewerkschaft vida droht inmitten des Ferienbeginns in Österreich mit einem Airline-Generalstreik am Flughafen Wien. Bei mehreren “Krisengipfeln” über den Sommer soll mit den Betriebsräten von AUA, Eurowings, Level und Lauda über “die weitere gemeinsame Vorgehensweise” beraten werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Gewerkschafter wollen damit gegen die “ausufernden Wettbewerbsverzerrungen und Ausbeutungen des Airline-Personals durch Lohn- und Sozialdumping” protestieren. Hintergrund für den Konflikt ist der massive Preiskampf der Airlines in Wien.

Die vida fordert einen Branchen-Kollektivvertrag, der für einen fairen Wettbewerb sorgen soll. Sie sieht die Wirtschaftskammer in der Verantwortung. Diese würde die KV-Verhandlungen für Level verschleppen und für Wizz Air sogar verweigern, so die vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart und Anton Fuszko. Bleibe die WKÖ stur, sei ein Arbeitskampf derzeit eine realistische Option.