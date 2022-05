Ein Gewitter fegte in der Nacht auf Freitag durch weiter Teile von Oberösterreich und brachte unter anderem den Maibaum in Schwanenstadt in eine gefährliche Schieflage.

Er musste von den Feuerwehrleuten umgelegt werden. Auch in Gunskirchen rückten in der Früh die Florianis aus, nachdem der Wipfel des Maibaums abgebrochen war und montierten ihn mittels Teleskopmastbühne gesichert ab.