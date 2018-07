Gezähmte Wilde

Gelee vom Springkraut, Schwarze Nüsse, Mohnblumenblüten-Sirup und Rosenblüten-Essig: Isabella Kastl (40) aus Lichtenberg sammelt, was die Natur anbietet und verarbeitet es zu köstlichem Eingemachtem. Was andere am Wegrand stehen lassen oder längst in Vergessenheit geraten ist, kommt unter der Bezeichnung Isabella's MundART in ihre Töpfe und Gläser. Und dafür scheut sie keine Mühe.

Text: Melanie Wagenhofer

1820 grüne Nüsse sind erst kürzlich durch ihre Hände gegangen. Jede einzelne hat sie mit Löchern versehen. Nur so entsteht aus den Rohlingen eine rare Delikatesse, mit der in der gehobenen Küche Speisen verfeinert werden, vorzugsweise Käse und Wild: Schwarze Nüsse. Die werden blättrig aufgeschnitten und landen in homöopathisch kleinen Dosen auf dem Teller, so kostbar sind sie. Doch zunächst sind sie noch grün und erst die aufwendige Verarbeitung macht sie so kostbar: Dem „Löchern“ folgt zweiwöchiges Entwässern. Dann wird nach einem geheimen Rezept eingekocht und die Nüsse samt Sud in Gläser gefüllt. Nachdem sie drei Monate geruht haben, sind sie genussfertig. Dem Motto von Kastl entsprechend „(f)eingemacht“, sind Walnüsse so jahrelang haltbar. „Der Sirup, in den sie eingelegt sind, lässt sich zum Aromatisieren von Desserts verwenden“, empfiehlt der Einmach-Profi.

„Alles, was essbar ist und schmeckt“

„Die Natur gibt so viel her, womit man etwas machen kann“, sagt die Lichtenbergerin. Sie bevorzugt alte Sorten und wild wachsende Früchte, aber auch im eigenen Garten wird eifrig angebaut. „Alles, was essbar ist und auch schmeckt“, verarbeite sie. Und holt damit viel Vergessenes und das Wissen darüber wieder ans Licht: Manche Früchte kenne man zwar, verbinde aber keinen Geschmack mehr damit. Im Frühling startet die Produktion mit Veilchenblüten-Sirup, dunkellila von Duftveilchen aus dem Garten, heller von wildwachsenden. Es folgt herrlich erfrischender Schlüsselblumen-Sirup. „Ein Jahr gibt es von dem mehr, ein anderes wieder von etwas anderem.“ Das sei gut so und mache das Einkochen auch so spannend.

Vor ein paar Jahren hat Kastl angefangen, für das Restaurant ihres Lebensgefährten Johannes Eidenberger, das Cooks auf der Linzer Promenade, Sirup und Chutneys zu produzieren. Das Eingemachte kam gut an, ständig fragte jemand, ob man die Produkte kaufen könne. Das brachte Isabella Kastl dazu, sich 2017 selbstständig zu machen. Mittlerweile hat sie ständig zwischen 40 und 45 Produkte im Sortiment.

Das Sammeln und Einkochen von Früchten und Kräutern ist für die Naturbegeisterte ein guter Ausgleich zu ihrem Job in einer Werbeagentur. „Schwierig ist Einkochen nicht, vielmehr oft sehr aufwendig und davor scheuen viele zurück“, ist Kastl überzeugt. Ihr selbst ist kein Aufwand zu groß, um Gelee, Sirup, Marmelade, Essig und Chutney herzustellen. Manchmal muss sie sich stundenlang mühsam durch Dornen kämpfen wie für die kleinen Beeren der Schlehe. „Dafür wird man mit einem herrlichen dunkellila Gelee mit einzigartigem Geschmack belohnt.“ Um an Wegwartenblüten, die Kastl ebenfalls zu Gelee verarbeitet, zu kommen, muss man wissen, dass Wegwarten nur bis Mittag blühen und man deshalb rechtzeitig da sein muss, um sie zu finden. Mispeln müssen einmal Frost haben, damit sie Süße entwickeln, weshalb der Erntezeitpunkt exakt gewählt werden sollte, um süßes Gelee und Marmelade produzieren zu können. Birkenblätter müssen stundenlang eingekocht werden und entwickeln als Sirup einen leicht malzigen Geschmack. Und weil sie keine Kerne drin haben will, wird jede Hagebutte aufgeschnitten und jede Frucht von Kastl passiert.

Ihre Rezepte findet sie in alten Büchern und adaptiert sie nach ihrem Geschmack. Die Natur selbst ist ihr immer wieder Inspiration, Kastl liebt Bergsteigen und Wandern. Für ihre Leidenschaft geht fast ihre ganze Freizeit drauf. „Bei Schönwetter wird geschaut, wo die Zutaten herkommen, die müssen dann rasch verarbeitet werden. Bei Schlechtwetter stehen Etikettieren oder Buchhaltung auf dem Programm.“

Nicht vorbeigehen kann Isabella Kastl an einem Feld mit blühenden Mohnblumen. Sie muss den Besitzer ausfindig machen und ihn fragen, ob die roten Blüten unbehandelt sind und sie sie pflücken darf. Ein Ja bedeutet dann stundenlanges Sammeln: „Aufgrund der hohen Temperaturen war Mohn dieses Jahr schon recht früh dran.“ Aus den Blüten bereitet sie Sirup zu, der zu Desserts wie Panna Cotta oder Pudding mundet.

Frau Kastl will das Einkochen „entstauben“

Klassiker interessieren Kastl wenig und wenn doch etwas davon da ist, macht sie etwas Besonderes daraus: So wie die Ribisel und Johannisbeeren, die sie als Gelee schichtweise ins Glas gefüllt hat. „Ich will das Einkochen entstauben“, sagt sie. Mit ungewöhnlichen Zutaten, ausgefallenen Rezepten und einer sehr schlichten, modernen Verpackung verpasst sie Eingemachtem ein zeitgemäßes Image. Das rosafarbene Gelee, das sie aus dem vermeintlichen Unkraut Springkraut zubereitet, dessen Blüten wie kleine Orchideen anmuten, passt hervorragend zu Käse und sieht ganz toll aus.

Natürlich kann auch einmal etwas daneben gehen, wenn man sich an Außergewöhnlichem versucht. So wie die Herzbeeren, für die Kastl ein altes Rezept ausgegraben hat: Das Gelee daraus hat zwar geschmeckt, allein der Geruch hat es für den Verzehr ungeeignet gemacht. „Und ich habe mich noch gewundert, warum die Früchte niemand verarbeitet“, sagt Kastl lachend.

Zu Kastls Favoriten zählt Fichtenwipfel-Orangen-Sirup mit „leicht waldigem“ Geschmack und Hibiskusblüten-Sirup, der Sekt oder Wein wunderbar ergänzt. Obendrein habe jede Pflanze auch gesundheitsfördernde Eigenschaften: Tannenwipfel-Gelee wirke blutreinigend, Schafgarben-Sirup sei bekömmlich für den Magen. Kastls Cola-Sirup ist eine koffeinfreie Alternative zu klassischer Cola: So geheim wie deren Rezeptur ist auch das Rezept für den Cola-Sirup von MundART, den Eberraute liefert.

Und was macht ein naturbegeisterter Einmachprofi im Winter? „Da verarbeite ich Früchte wie Hagebutte, Dirndl, die spät geerntet werden und von denen ich etwas eingefroren habe, und produziere nach…“