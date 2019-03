„Die Niederlage ist extrem bitter, wir hätten uns zumindest ein Unentschieden verdient“, erklärte Teamchef Franco Foda. „Es war eigentlich eine klassische X-Partie“, meinte Sevilla-Verteidiger Maximilian Wöber. Und Marko Arnautovic glaubte sogar, dass man „Polen 90 Minuten dominiert habe“. Der Ärger im Lager des ÖFB-Teams war nach dem 0:1 dementsprechend. Vor allem die miserable Chancenauswertung bei teils hochkarätigen Möglichkeiten von Sabitzer (8., 55.), Arnautovic (14., 56., 67./Freistoß), Lazaro (62.), Onisiwo (86.), Janko (89.) und Alaba (93.) stand im Fokus, zudem wurde ein Elfmeter nach Foul an Grillitsch (70.) nicht gegeben. „Diese Diskussion hatten wir schon einmal, aber ich gehe davon aus, dass die Jungs im nächsten Spiel treffen werden“, will Foda nichts von einem Stürmerproblem wissen.

Im Gegenteil, er versuchte mit Blickrichtung des zweiten Matches in der Gruppe G am Sonntag (18 Uhr/live ORF eins) vor allem die positiven Dinge herauszustreichen.

Auf der Leistung vom Polen-Match aufbauen

„Fußball ist ein Ergebnissport, aber auf dieser Leistung können wir aufbauen“, betonte der Deutsche. Das Wichtigste sei, so Foda, dass „wir einige Möglichkeiten gegen eine kompakte, tief stehende Mannschaft herausgespielt haben“. Deshalb bleibt er zuversichtlich: „Wenn wir wieder so eine Leistung abrufen, sind wir in der Lage, in Israel Punkte zu holen“, so Foda. Das ist nach dem Fehlstart auch dringend notwendig. „Wenn du das erste Spiel nicht gewinnst, solltest du in den nächsten Spielen punkten“, weiß der Teamchef um die Ausgangsposition. Anleihe nimmt er an den Auftritten in der Nations Leauge. „Da sind wir ebenfalls mit einer Niederlage gestartet und haben dann sieben Punkte (aus drei Spielen/Anm.) geholt.“ Damit habe man gezeigt, dass „wir nach einer Niederlage bereit sind und aufstehen“.

Verzichten muss er dabei allerdings auch auf David Alaba, der die Reise nach Israel aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel gar nicht erst antrat. „Die Probleme waren einfach zu groß, als dass er spielen könnte. Sein Ausfall ist sehr schmerzhaft“, sagte Foda.

Ulmer für Alaba in der Startformation?

Anstelle des Bayern-Stars könnte der Oberösterreicher Andreas Ulmer (Salzburg) zum Einsatz kommen, auch die Umstellung von einer Dreier- auf eine Vierer-Abwehr scheint denkbar. Was sich sonst noch ändern soll: „Wir brauchen noch mehr Überzeugung beim Flanken, eine bessere Box-Besetzung und bei unseren Standards ist zu wenig rausgekommen. Die Standards werden aber noch in der gesamten Quali ein Thema sein“, erklärte Kapitän Julian Baumgartlinger.