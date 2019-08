Gezupft und geblasen: Seltene Klang-„Ehe“ als Musikgenuss

Von Rudolf Lessky

Der jüngste Abend des Brunnenthaler Konzertsommers am Sonntag brachte unter dem Titel „Una suave melodia“ („Eine süße Melodie“) eine Klangmischung, die heutzutage auf Konzertpodien selten anzutreffen ist: Blockflöte und Laute, wie das in Renaissance und Barock doch häufiger vorkam. Han Tol, der an den Musikhochschulen in Bremen und Basel, aber auch in Meisterkursen in Russland, USA, Korea und China die Kunst des Flötenspieles lehrte und auf 40 CD-Aufnahmen verweisen kann, schloss sich zum Instrumentalduo mit Nigel North zusammen, der als Hochschulprofessor für Laute in England, Berlin, USA und den Niederlanden erfolgreich tätig war.

Werke aus der Zeit von Renaissance und Barock

Beide boten ein Programm, das Renaissance- und Barock-Werke umfasste, die von vokalen Vorbildern geprägt waren, als es als Ideal eines Instrumentalisten galt, die menschliche Stimme in ihrer Schönheit und Ausdruckskraft nachzuahmen. So waren Stücke zahlreicher bei uns kaum bekannter Komponisten wie Nicolo Corradini, Marco Uccellini, William Croft, Gottfried Finger, Nicolo Vallet, aber auch vom Venezianischen Meister Benedetto Marcello zu hören. Diese Werke waren großteils für Blockflöte und Laute adaptiert, wobei die auf einstimmige Melodien eingerichtete Blockflöte besonders in höheren Lagen stärker zur Geltung kam als die 19-saitige Laute, die überwiegend als Continuo-Begleitung fungierte. Die angestrebte Mischung der beiden Klangfarben des Blasens und Zupfens als Annäherung an die menschliche Stimme forderte vom Zuhörer ein hohes Maß an musikalischer Fantasie, kam aber beim Publikum gut an und endete mit einer verdienten Zugabe.