Gibraltars Regierungschef signalisiert Einigung mit Spanien

In der strittigen Frage um die Zukunft Gibraltars nach dem EU-Austritt Großbritanniens zeichnet sich nach Darstellung des Regierungschefs der Enklave eine Einigung ab. „Wir haben sehr hart gearbeitet und in der Tat mit den spanischen Kollegen eine Einigung über die Rolle von Gibraltar im Rückzugsprozess erzielt“, sagte Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo am Freitag der BBC.

Spanien erhebt Anspruch auf die Felsen-Halbinsel, die seit 1713 formell unter britischer Herrschaft steht und seit 1830 Kronkolonie ist.