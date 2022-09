„Gibt heimische Qualität durchaus auch zu günstigen Preisen“

Langer-Weninger will Schulterschluss von Produzenten und Verbrauchern

„Du hast die Wahl im Regal. Kauf Regional!“ – mit diesem Slogan will das Land OÖ für mehr Bekenntnis zu heimischen Lebensmittel in der Bevölkerung auch in finanziell herausfordernden Zeiten sorgen.

Am Dienstag präsentierte Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger eine entsprechende Kampagne, die über Plakate, Inserate sowie soziale Medien verbreitet wird. Die Landesrätin sprach sich dabei für einen Schulterschluss der Konsumenten mit den heimischen Lebensmittelherstellern aus, gerade auch in Zeiten der Teuerung. „Hohe und regionale Qualität gibt es günstig etwa auch bei Bauernmärkten“, so Langer-Weninger.

Der Leiter der Abteilung Land- und Forstwirtschaft Huber verwies zudem darauf, dass heimische Haushalte nur mehr rund 8 Prozent ihres Budgets für Lebensmittel ausgeben würden.

Die heimischen Landwirte würden die Lebensmittelversorgung weiterhin absichern, betont Langer-Weninger: „Es ist ein Geben und Nehmen. Wer in guten Zeiten die Regionalität und die heimische Land- und Lebensmittelwirtschaft fördert, darf sich auch in Krisenzeiten auf sie und eine gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln verlassen“, unterstreicht sie die gegenseitige Abhängigkeit von Produzenten und Konsumenten.

Huber betont auch den Mehrwert für beide Seiten: „Wer beim Einkauf gezielt zu Produkten aus dem Land greift, der kauft damit mehr als einen Apfel oder ein Stück Fleisch. Die Konsumenten kaufen damit ein Stück Heimat und ein Produkt, dem sie vertrauen können!“