„Gibt kein unmoralisches Angebot“

Von Roland Korntner

„Knapp unter sechs Millionen“, so Finanzvorstand Roland Daxl, beträgt das Budget von Fußball-Erstligist SV Guntamatic Ried. Dass damit der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht nur gelingen soll, sondern praktisch muss, haben die Innviertler auch mit ihrer Transferpolitik in der Winterpause unter Beweis gestellt. Nach Stürmer Philipp Prosenik von Rapid (wir berichteten) wurden vor dem Trainingsauftakt am Montag auch Mittelfeldspieler Flavio dos Santos Dias (FAC) und Verteidiger Constantin Reiner (Anif) engagiert. Investitionen auch schon mit Blickrichtung Bundesliga: „Um für die Lizenz ansuchen zu können, brauchen wir 25 Kaderspieler“, erklärte Daxl. Der Nebeneffekt: „Der Konkurrenzkampf wird bei uns enorm“, grinste Manager Fränky Schiemer. Er geht davon aus, dass auch Top-Stürmer Seifedin Chabbi (15 Saisontore) beim Winterkönig bleiben wird, rechnet nicht mit einem „unmoralischen Angebot“, das für den Trainersohn eintrudeln müsste. „Die Höhe habe ich dem Finanzvorstand mitgeteilt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Angebot kommt.“

„Will durchstarten“

Coach Chabbi ist zufrieden: „Wir haben eine Top-Mannschaft, ich bin überzeugt, dass wir am 25. Mai unser Ziel erreicht haben.“ Das gilt auch für Neuzugang Prosenik. „Dass Ried derzeit in der 2. Liga spielt, hat mich nicht interessiert. Ich will mich hier akklimatisieren und im Sommer in der Bundesliga durchstarten. Ried gehört nach oben“, betonte der 24-Jährige, der auch schon Chelsea und Milan in seinem Lebenslauf stehen hat.